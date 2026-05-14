Zvezda skozi pekel do dvojne krone

Finale srbskega pokala v Loznici je imel skoraj vse, kar nogomet lahko ponudi – tako dobrega kot slabega. Crvena zvezda je po velikem preobratu, podaljških in enajstmetrovkah premagala Vojvodino po izidu 2:2 in 5:4 po strelih z bele točke ter sezono sklenila z dvojno krono. Toda večer na štadionu Lagator ne bo ostal v spominu le po dramatičnem razpletu in slavju rdeče-belih, temveč tudi po incidentih na tribunah, pirotehniki, večkratnih opozorilih napovedovalca in prizorih, ki so vrgli senco na sicer izjemno napet finalni obračun.

Vojvodina imela pokal v rokah

Za Zvezdo se je začelo na najslabši možni način. Vojvodina je povedla že v drugi minuti, ko je po kotu zadel Kornel Szucs, nato pa v 35. minuti prek Milutina Vidosavljevića povišala še na 2:0. Beograjčani so po zgodnjem šoku vse bolj pritiskali, a dolgo brez pravega uspeha. Zapravili so nekaj velikih priložnosti, med drugim je bil nenatančen Marko Arnautović, in dolgo se je zdelo, da bo pokal odšel v Novi Sad.

Arnautović se je v drugem polčasu vendarle odkupil. V 53. minuti je po ostrem predložku znižal na 1:2 in vrnil Zvezdo med žive. Vojvodina se je nato dolgo zbrano in čvrsto branila, toda globoko v sodnikovem dodatku je sledil trenutek, ki bo šel v klubsko zgodovino. Rodrigo de Souza Prado, bolj znan kot Rodrigao, ki ga je trener Dejan Stanković poslal v napad, je v šesti minuti dodatka rednega dela zadel za 2:2 in finale odpeljal v podaljšek.

Enajstmetrovke, pokal in burno slavje

Dogajanja tudi v podaljšku ni primanjkovalo, čeprav v dodatne pol ure igre ni več padel nov gol. O zmagovalcu so tako odločale enajstmetrovke, kjer pa znova ni šlo brez pripetljajev in napetosti. V tem vrtincu je bilo ključno ohraniti mirno kri in Zvezda je bila na koncu tista, ki ji je to bolje uspelo. Rodrigao je po golu za izenačenje zadel še z bele točke, vratar Mateus Magalhães pa je v odločilnem trenutku ustavil poskus Johna Maryja in sprožil slavje rdeče-belih. Zvezda je tako osvojila 30. pokalno lovoriko in sezono sklenila z novo dvojno krono.

Slavje nogometašev je bilo seveda burno. Aleksandar Katai je pokal odnesel pred severno tribuno, kjer so bili najglasnejši navijači Crvene zvezde, igralci pa so skupaj z njimi proslavili še eno veliko domačo lovoriko. A nogometni spektakel je imel na koncu vendarle tudi precej grenak priokus. Že pred začetkom so dogajanje spremljali pirotehnika, dimne bombe in topovski udari, zaradi izgredov pa se je začetek tekme zamaknil. Večkrat je moral posredovati tudi uradni napovedovalec, ki je navijače opozarjal, naj prenehajo z uporabo bakel, dimnih bomb in močnejše pirotehnike.

Posebej neprijetni so bili prizori s tribun, kjer je bilo po poročanju srbskih medijev poškodovanih več ljudi, med kaosom pa so morali enega otroka čez ograjo umakniti iz gneče, da ga množica ne bi pohodila. Prav ti prizori so pokvarili večer, ki bi moral biti predvsem praznik srbskega nogometa.