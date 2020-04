Zvezdnik Barcelone in avtor enega najlepših »trojčkov« v zgodovini nogometa (VIDEO)

Danes praznuje 47. rojstni dan Rivaldo, sloviti brazilski nogometaš, eden najboljših v zadnjih 30 letih, zanesljivo pa med najboljšimi igralci v svoji generaciji.je osvajal lovorike v majicah Palmeirasa,, Milana, Cruzeira, Olympiakosa in Bunyodkora (s slednjim naslove prvaka v letih 2008, 2009 in 2010 v uzbekistanskem prvenstvu). Rodil se je 19. aprila 1972 v mestu Recife na skrajnem zahodu Brazilije.Odlično je igral z obema nogama, in čeprav je bil uradno boljši z levo nogo, je lahko brez težav igral na obeh krilih, vrtel svoje čuvaje in navduševal navijače z mojstrskimi potezami in lepimi goli. Najbolj nam bo ostal v spominu njegov »hattrick« s tekme med Valencio in Barcelono iz junija 2001, s katerim je priigral Kataloncem uvrstitev v ligo prvakov. Zanje je igral med letoma 1997 in 2002 in tedaj dvakrat osvojil špansko prvenstvo.Največji uspeh Rivalda datira v leto 2002, ko je postal svetovni prvak z Brazilijo, ki je tedaj v resnici igrala fantastičen nogomet, njen prvi strelec pa je bil. To je bil tudi zadnji podvig različnih šampionskih rodov Brazilije, ki so zaznamovali obdobje med letoma 1994 in 2002, v tem času pa dvakrat pokorili svetovno konkurenco (1994 v ZDA in 2002 na Japonskem), vmes pa so jim v finalu mundiala 1998 preprečili načrte gostitelji Francozi.