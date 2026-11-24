Nemški nogometaš Lennart Karl je v nedeljo obiskal navijače Bayerna in po toplem sprejemu odgovarjal na vprašanja. Med drugim je navijačem povedal, da nikoli ni imel rezervnega načrta: »Z vsemi sem zelo iskren, zmeraj povem, kar si mislim. Nikoli nisem imel rezervnega načrta, imel sem samo glavni načrt, to je bil nogomet.«

Kot je dejal, so mu starši sicer prigovarjali, da naj konča šolo, a sam tega ni želel: »Vsak dan sem želel samo igrati nogomet, ne vem, kaj drugega bi lahko počel.« Pogovor o morebitni drugačni karieri pa je sklenil z iskreno mislijo: »Nisem najpametnejši, glede tega moram biti iskren. Še dobro, da sem uspel v nogometu.«