Nekdanji brazilski nogometni zvezdnik Dani Alves se je po oprostilni sodbi v odmevnem primeru spolnega napada popolnoma posvetil veri. Na družbenih omrežjih deluje kot evangeličanski pridigar, toda njegova nova duhovna in ponižna podoba je močno ujezila njegovo nekdanje partnerico Joane Sanz.

Brazilec se na družbenih omrežjih predstavlja kot DaniEL in se opisuje kot »učenec Jezusa Kristusa«. Dejavno sodeluje z evangeličansko cerkvijo Elim v Gironi. Čeprav uradno ni posvečen v pastorja, se osredotoča na deljenje svoje življenjske zgodbe z namenom evangelizacije.

Na instagramu je objavil daljši zapis o svoji duhovni preobrazbi, ki je v javnosti dvignil veliko prahu:

»Štirideset let sem živel kot ujetnik, toda prav v zaporu sem bil resnično osvobojen. Štirideset let sem bil priklenjen na greh, na svoje napake, odločitve in življenje, ki se je navzven morda zdelo svobodno, a je bilo znotraj v verigah. Prav v zaporu sem spoznal Jezusa. Tam sem razumel, da sem lahko za rešetkami, pa vendar izkusim svobodo, kakršne še nisem poznal. Jezus je strgal verige, ki jih nihče ni mogel videti. Danes lahko iskreno rečem: nisem svoboden zato, ker sem prišel iz zapora, ampak zato, ker me je Jezus rešil greha. Resnična svoboda namreč ni odvisna od tega, kje stojijo tvoje noge, temveč od tega, kdo vlada tvojemu srcu. Jezusa sem spoznal v zaporu – in tam sem našel svobodo,« je zapisal 43-letni Alves in hitro dobil odgovor bišve partenrice, nekdanje manekenke.

»Kakšna predrznost, da javno trdiš, da ti je ostal le Jezus. Obiskovala sem te, čeprav se je name zrušil ves svet in sem se morala spopadati z medijskim pritiskom ter naslovnicami, ki sploh niso bile povezane z menoj. Svoj denar sem porabila za plačevanje tvojih računov in dolgov,« mu je ostro odgovorila.

Alvesa so aretirali januarja 2023 zaradi obtožb o spolnem napadu decembra leta 2022 v enem od barcelonskih nočnih klubov. Po 14 mesecih za zapahi so ga 25. marca 2024 ob plačilu milijona evrov varščine izpustili na prostost. Odločilni preobrat v sodnem postopku se je zgodil 28. marca 2025, ko ga je višje sodišče v Kataloniji soglasno oprostilo obtožb zaradi pomanjkanja verodostojnosti pričanja tožnice v primerjavi z objektivnimi dokazi. Sodišče je s tem razveljavilo prvotno obsodbo in odpravilo vse ukrepe proti njemu.

Alves in Sanzova sta še v ločitvenem postopku.