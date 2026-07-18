  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Zvezdnik lige NBA napovedal zmagovalca: Usoda je v njihovih rokah

Košarkar Golden State Warriors Stephen Curry napoveduje, da bo jutri zmaga pripadla Argentini.
Stephen Curry je velik privrženec Lionela Messija. FOTO: Angela Weiss/AFP
Galerija
Stephen Curry je velik privrženec Lionela Messija. FOTO: Angela Weiss/AFP
T. E.
18. 7. 2026 | 14:51
18. 7. 2026 | 14:57
1:31
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Finale svetovnega prvenstva je dogodek svetovnih razsežnosti, ki bo pred televizijske zaslone pritegnil številne tako občasne kot zagrete privržence nogometa. Dvoboj med Španijo in Argentino si bo zagotovo ogledal tudi Stephen Curry, košarkar pri Golden State Warriors, ki je razkril, kdo se bo po njegovem mnenju jutri veselil zmage. 

image_alt
Messi pred finalom: Yamal je najboljši igralec nove generacije

Dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA je dejal, da pričakuje zmago Argentincev. »Težko je staviti proti Messiju, ki bi osvojil svetovno prvenstvo dvakrat zapored. Zdi se, da je usoda trenutno v njihovih rokah. Nedelja bo zabavna,« je dejal Curry.

Po mnenju Curryja imata z Messijem podoben slog igre. FOTO: Shaun Botterill/Getty Images Via AFP
Po mnenju Curryja imata z Messijem podoben slog igre. FOTO: Shaun Botterill/Getty Images Via AFP

V preteklosti je ameriški košarkar že priznal, da je velik oboževalec argentinskega maestra, svoj način igre pa rad primerja z Messijevim. »Oba imava ustvarjalen slog, pri katerem gre predvsem za občutek, ko si na igrišču ali na parketu,« je pojasnil in nadaljeval, da poskuša v svojo igro uvesti domiselne poteze in ustvarjalnost. Po njegovem mnenju je to tudi slog, kakršnega ima Messi.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
SP 2026

Messi pred finalom: Yamal je najboljši igralec nove generacije

Kaj sta pred jutrišnjim finalom drug o drugem povedala argentinski zvezdnik Lionel Messi in 19-letni Španec Lamine Yamal.
18. 7. 2026 | 12:56
Preberite več
Photo
Šport  |  Nogomet
Zgodovina

Kako je Slovenec postavljal nogometne temelje v ZDA

Mariborčan Ivan Toplak je moštvo Oakland Clippers vodil do naslova prvaka v premierni sezoni profesionalne lige v ZDA leta 1967.
Rok Tamše 18. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
FIFA

Infantina v lovu na četrti mandat podprlo 200 zvez, a ne nemška

Giannija Infantina za novega starega predsednika Fife podpirajo skoraj vse članice organizacije. Volitve bodo potekale v marcu na kongresu v Maroku.
18. 7. 2026 | 08:53
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Celjska evropska generalka ni uspela, Koper rutinirano

Po premoru se vrača prva liga Telemach. Sezono sta v Lendavi odprla Nafta in Koper, eden izmed favoritov za naslov.
17. 7. 2026 | 20:37
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prestop

V Sloveniji rojeni branilec bo v Leedsu igral z Jako Bijolom

Po odličnih predstavah na SP bo mladi Bosanec združil moči z Jako Bijolom pri Leedsu, ki krepi obrambo.
17. 7. 2026 | 19:19
Preberite več
Premium
Nedelo
Spolno prenosljive bolezni

En sam tvegan spolni odnos je lahko dovolj

Vodja ambulante za spolno prenosljive okužbe v UKC Ljubljana prof. dr. Mojca Matičič poudarja, da v Evropi bijemo plat zvona.
Anja Intihar 17. 7. 2026 | 11:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
ZPS

Odpoklicana še tri živila

Zveza potrošnikov Slovenije potrošnikom svetuje, naj živila ne uporabljajo.
17. 7. 2026 | 17:09
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
13. etapa

Schmid do etapne zmage. Presenečenje v skupnem seštevku

Glavnina je v cilj prišla manj kot 8 minut za vsemi ubežniki. Pogačar ostaja v rumenem.
Miroslav Cvjetičanin 17. 7. 2026 | 14:44
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Širi se izbruh parazitske okužbe, vsak enajsti pristane v bolnišnici

Potrdili so že več kot 7000 primerov okužbe z zajedavcem Cyclospora. Zdravstvene oblasti sumijo, da je vir listnata zelenjava.
16. 7. 2026 | 06:49
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
14. 7. 2026 | 07:50
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Adolfo Laurenti, Visa

Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Tomaž Berločnik

Odločitev, da v Sloveniji ne investiramo, se je izkazala za pravilno

V Alfiju nameravajo zu drugim skladom zbrati 300 milijonov evrov in zgraditi za 1500 MW inštaliranih moči elektrarn
Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Kibernetska varnost

Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Najemni poslovni prostori

Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

SP 2026SP v nogometuLionel MessiStephen CurryNBAGolden State WarriorsArgentina

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Kolesarstvo
SP 2026

Francoski selektor razburil nogometaše, po izpadu jim ni dovolil počitka

Pred francoskim selektorjem je zadnja tekma na klopi francoske nogometne reprezentance. Ko se z nogometaši ni uvrstil v finale, jim ni dovolil počitka.
18. 7. 2026 | 15:23
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Zvezdnik lige NBA napovedal zmagovalca: Usoda je v njihovih rokah

Košarkar Golden State Warriors Stephen Curry napoveduje, da bo jutri zmaga pripadla Argentini.
18. 7. 2026 | 14:51
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
14. etapa

V živo:      V živo: V Marksteinu je zmagal tudi Bojan Križaj

Na begu je 28 kolesarjev. Glavnina zaostaja skoraj tri minute.
Miroslav Cvjetičanin 18. 7. 2026 | 14:47
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Oranžno opozorilo: nevihne aktvnosti se krepijo po vsej državi

Danes bo od zgodnjega popoldneva po vsej Sloveniji povečana verjetnost za krajevno močnejše nevihte in neurja.
18. 7. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Kajakaštvo

Zaboleli sta jo odločitev pristojnih na zvezi in izjava ene od mladink

Eva Alina Hočevar bo med glavnimi slovenskimi aduti na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v ZDA. Samozavest črpa tudi iz uspešne sezone.
Miha Šimnovec 18. 7. 2026 | 14:12
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
14. etapa

V živo:      V živo: V Marksteinu je zmagal tudi Bojan Križaj

Na begu je 28 kolesarjev. Glavnina zaostaja skoraj tri minute.
Miroslav Cvjetičanin 18. 7. 2026 | 14:47
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Oranžno opozorilo: nevihne aktvnosti se krepijo po vsej državi

Danes bo od zgodnjega popoldneva po vsej Sloveniji povečana verjetnost za krajevno močnejše nevihte in neurja.
18. 7. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Kajakaštvo

Zaboleli sta jo odločitev pristojnih na zvezi in izjava ene od mladink

Eva Alina Hočevar bo med glavnimi slovenskimi aduti na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v ZDA. Samozavest črpa tudi iz uspešne sezone.
Miha Šimnovec 18. 7. 2026 | 14:12
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Razno
PRIHODNOST

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
15. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
13. 7. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
15. 7. 2026 | 10:14
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo