Zvezdnik lige NBA napovedal zmagovalca: Usoda je v njihovih rokah

Finale svetovnega prvenstva je dogodek svetovnih razsežnosti, ki bo pred televizijske zaslone pritegnil številne tako občasne kot zagrete privržence nogometa. Dvoboj med Španijo in Argentino si bo zagotovo ogledal tudi Stephen Curry, košarkar pri Golden State Warriors, ki je razkril, kdo se bo po njegovem mnenju jutri veselil zmage.

Dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA je dejal, da pričakuje zmago Argentincev. »Težko je staviti proti Messiju, ki bi osvojil svetovno prvenstvo dvakrat zapored. Zdi se, da je usoda trenutno v njihovih rokah. Nedelja bo zabavna,« je dejal Curry.

Po mnenju Curryja imata z Messijem podoben slog igre. FOTO: Shaun Botterill/Getty Images Via AFP

V preteklosti je ameriški košarkar že priznal, da je velik oboževalec argentinskega maestra, svoj način igre pa rad primerja z Messijevim. »Oba imava ustvarjalen slog, pri katerem gre predvsem za občutek, ko si na igrišču ali na parketu,« je pojasnil in nadaljeval, da poskuša v svojo igro uvesti domiselne poteze in ustvarjalnost. Po njegovem mnenju je to tudi slog, kakršnega ima Messi.