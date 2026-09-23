Zvezdnik po odhodu v Savdsko Arabijo: S to pogodbo lahko poskrbim tudi za vnuke

Nizozemski vezist Tijjani Reijnders je letos poleti po vsega eni sezoni na Otoku Manchester City zamenjal za Al-Qadsiah. Savdski klub je za 28-letnika odštel 52 milijonov funtov, po poročanju nekaterih medijev pa bo v okviru svoje večletne pogodbe, ki se izteče leta 2031, zaslužil okoli 86 milijonov.

Sedaj je razkril, da je bila finančna plat ključen razlog za prestop. »Ko se bo moja igralska kariera končala, ne želim več delati. Seveda verjetno tudi po izteku pogodbe pri Manchester Cityju ne bi moral več delati, toda ta prestop mi omogoča, da zagotovim prihodnost naslednjih generacij moje družine,« je bil iskren za nizozemski Nos.

»O tem ne bom lagal. S podpisom te pogodbe lahko poskrbim, da bodo tudi moji vnuki finančno preskrbljeni, zakaj torej ne bi tega storil? Lahko seveda igraš vlogo moralnega bojevnika, ampak mislim, da bi se vsak odločil za to.« Reijnders se je manchestrskemu klubu pridružil leta 2025, pred tem pa je nastopal za AZ Alkmaar in Milan. Pri meščanih je zbral 50 nastopov ter prispeval sedem zadetkov in osem podaj.

A po poglavju v Savdski Arabiji si želi tudi vrnitve v Evropo, to možnost pa mu je predstavil trener Al-Qadsiaha, Brendan Rodgers. »Mislim, da mnogi menijo, da se tvoja kariera vrhunskega nogometaša konča, ko se odločiš za takšen korak. Tudi sam sem sprva imel takšen občutek,« je dejal in dodal: »On je rekel, da lahko tu brez težav igram tri ali štiri leta z velikim užitkom, nato pa se vrnem v Evropo. Takih primerov je zdaj veliko. To je tudi moj cilj.«