FOTO:Zvezdnik preživel grozno izkušnjo

London

Dele Alli je nastopil na zadnjem svetovnem prvenstvu za Anglijo. FOTO: Reuters

Ni osamljen primer

- Dva nepridiprava sta ponoči vdrla v hišo angleškega nogometnega reprezentanta in zvezdnika Tottenhama. V nasilnem napadu sta mu grozila z nožem, prejel je udarec v glavo, a pri tem ni bil težje poškodovan, poročajo angleški mediji.V stanovanju so bili v času nasilnega napada še Allijev brat, njuni partnerici in prijatelj. Policisti so v sredo okoli 00.35 dobili prijavo o nasilnem napadu v stanovanjskem naselju v Barnetu. Dve osebi sta nasilno vdrla v privatno stanovanjsko posestvo ter ukradla dragocene ure in nakit. Ena žrtev napada je pri tem utrpela lažje poškodbe na obrazu, a ni potrebovala bolnišničnega zdravljenja,« je dejal tiskovni predstavnik policije, ki ga je povzel časnik Daily Mail in dodal, da nepridipravov še niso ujeli.»Doživeli smo grozno izkušnjo, a smo vsi v redu,« je na twitterju zapisal 24-letni zvezdnik londonskega kluba, ki je trenutno v karanteni. V elitni angleški nogometni ligi premier league so po izbruhu pandemije novega koronavirusa zaustavljene vse aktivnosti. Nogometaši vadijo samostojno in v samoizolaciji, ekipni treningi naj bi se začeli prihodnji teden.Pred dvema mesecema je bila napadena in oropana družina Delejevega soigralca, ko je bil Tottenham na gostovanju v Leipzigu. Maskirani napadalci so vdrli v njegov dom, imeli so nože, toda žena Belgijca in otroci niso bili poškodovani.Novembra lani je bil napadalec obsojen na deset let zapora, potem ko je želel oropati Arsenalova igralcainin ukrasti za 250.000 evrov vredne luksuzne ure.