Zvezdnik pri zeleno-belih iz prestolnice (VIDEO)

Stockholm

Zlatan Ibrahimović se še ni odločil o svoji prihodnosti. FOTO: AFP

Lahko bi počel, kar bi hotel

Zlatan Ibrahimović bi lahko nekega dne zaigral z dresu Hammarbyja. FOTO: AFP

Derbi Malmö vs. Hammarby bi bil vroč

- Navijače švedskega nogometnega kluba Hammarbyja iz Stockholma je zajela nova »Zlatan mania«, potem ko so zvezdnika Milanaznova videli na treningu kluba, v katerem ima 38-letnik lastniški delež.Prezgodaj je govoriti, da bo eden najboljših napadalcev zadnjih dveh desetletij tudi kdaj zaigral za Hammarby, saj se še vedno ni izjasnil, ali bo podaljšal pogodbo z italijanskim velikanom, pri katerem je odkril novo mladost. Po treningu na Tele2 Areni »Ibrakadabra« ni želel govoriti z novinarji.Vodilni v klubu ne skrivajo, da bi bil zanje prihod Ibrahimovića, ki ga v domačem Malmöju mnogi sovražijo zaradi odločitve, da vloži denar v tekmece iz prestolnice, kot »jackpot«, a so zadržani glede uresničitve tega scenarija.»Bajen«, kot kličejo zeleno-belo moštvo iz Stockholma, bi s prihodom Ibrahimovića, ki je sijal na Nizozemskem (Ajax), v Španiji (Barcelona), Italiji (Juventus, Inter, Milan), Franciji (PSG), Angliji (Manchester United) in ZDA (LA Galaxy), lahko napolnili štadion, ko se bo sezona nadaljevala, vendar je bil športni direktoriskren.»Seveda bi ga imeli, ampak o tem sploh še ni bilo govora. Z njim se pogovarjava zgolj o klubski politiki. Na igrišču je zato, ker želi ostati pripravljen,« je povedal Jansson. Na Švedskem, ki ima mila ukrepe proti koronavirusu, so sicer dovoljeni skupinski treningi ekip na prostem.Pomočnik trenerja pri Hammarbyju,, ne dvomi, da bi njegov bivši reprezentančni kolega imel pozitiven vpliv na ekipo, ki je v prejšnji sezoni osvojila tretje mesto v švedski ligi. Edini naslov prvaka ima iz leta 2001. »V allsvenskan bi lahko počel, kar bi hotel, toda ne verjamem, da je to v tem trenutku realna opcija. Vem, da veliko ljudi navija za Hammarby in obožuje Zlatana, a na koncu bo odločitev samo njegova. V tem času, ko je morala na nizki ravni, nam prihod Ibrahimovića pomeni veliko in dviga optimizem. Takoj se vidi, da igralci na treningih dajejo od sebe več.«Danski vratar Hammarbyja, v prejšnji sezoni tekmec Ibrahimovića z ZDA, je navdušen, ker mora braniti težje strele: » Zabavno je, prinesel je nekaj dodatnega tekmovalnega duha. Ljudje so radi v njegovi družbi. Seveda pa je še vedno izjemen nogometaš.«Ko je Ibrahimović lani kupil delež v Hammarbyju, so v Malmöju oskrunili njegov spomenik. Tekma med Malmöjem in Hammarbyjem bi gotovo prinašala veliko varnostnega tveganja.V Tele2 Areni, kjer zdaj trenira Ibrahimović, so januarja slovenski rokometaši osvojili četrto mesto na EP.