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Nogomet

Zvezdniki na robu kazni: 17 igralcev mora paziti na vsak prekršek

Največ skrbi imajo pri Maroku in Angliji, nov rumeni karton pa bi lahko marsikaterega zvezdnika stal nastopa v polfinalu.
Na letošnjem svetovnem prvenstvu rumenih kartonov nikakor ne manjka, pred četrtfinali pa lahko vsak naslednji opomin za nekatere igralce pomeni konec sanj o polfinalu. FOTO: Marco Bello/Reuters
Galerija
Na letošnjem svetovnem prvenstvu rumenih kartonov nikakor ne manjka, pred četrtfinali pa lahko vsak naslednji opomin za nekatere igralce pomeni konec sanj o polfinalu. FOTO: Marco Bello/Reuters
Blaž Potočnik
9. 7. 2026 | 08:19
3:25
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Svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki bo zvečer s tekmo med Francijo in Marokom vstopilo v četrtfinalno fazo. Vložki so vse večji, prostora za napake pa vse manj, zato ob kakovosti na igrišču pomembno vlogo dobiva tudi disciplina. Kar 17 nogometašev iz vseh osmih reprezentanc je namreč pred četrtfinalnimi obračuni na robu kazni: nov rumeni karton bi jih stal morebitnega nastopa v polfinalu.

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Največ skrbi imata Maroko in Anglija, ki imata po štiri igralce na robu prepovedi nastopa. Švica ima tri takšne nogometaše, Francija dva, po enega pa Španija, Belgija, Norveška in Argentina.

Kartoni se brišejo šele po četrtfinalu

Fifino pravilo je jasno: rumeni kartoni se brišejo dvakrat, najprej po skupinskem delu in nato še po koncu četrtfinalne faze. To pomeni, da stari opomini igralcev v polfinalu ne morejo več bremeniti, morajo pa biti tisti, ki so karton prejeli v šestnajstini ali osmini finala, v četrtfinalu še posebej previdni.

Michael Olise je rumeni karton prejel na tekmi s Paragvajem. FOTO: Franck Fife/AFP
Michael Olise je rumeni karton prejel na tekmi s Paragvajem. FOTO: Franck Fife/AFP

Naslednji rumeni karton bi jim namreč prinesel tekmo prepovedi nastopa. Za reprezentance, ki bi v tej fazi izgubile, to ne bi imelo večjih posledic, za zmagovalce pa bi lahko pomenilo hud udarec pred polfinalom, še posebej ker je med ogroženimi igralci tudi več zvezdniških imen.

Maroko in Anglija z največ skrbmi

Maroko bo proti Franciji lovil novo veliko presenečenje, ob tem pa bo moral paziti tudi na disciplino. V osmini finala proti Kanadi so Maročani storili 14 prekrškov in prejeli štiri rumene kartone, pred četrtfinalom pa so na robu suspenza Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal in Bilal El Khannouss.

Podobne skrbi ima tudi Anglija. Na sobotnem obračunu z Norveško bodo morali posebej paziti Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice in Marc Guehi.

Francija ima na seznamu dva igralca, Manu Koneja in Michaela Oliseja, Švica pa tri: Granita Xhako, Denisa Zakario in Mira Muheima. Pri Španiji mora paziti Ferran Torres, pri Belgiji Brandon Mechele, pri Norveški Antonio Nusa, pri Argentini pa Gonzalo Montiel.

Popoln seznam ogroženih igralcev

Francija: Manu Kone, Michael Olise

Maroko: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss

Španija: Ferran Torres

Belgija: Brandon Mechele

Norveška: Antonio Nusa

Anglija: Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice, Marc Guehi

Argentina: Gonzalo Montiel

Švica: Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim

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