Zvezdniki odhajajo, navijači vseeno vztrajajo

Potem ko so vstopili v novo prvenstveno sezono v Angliji, Franciji in Španiji, se zdaj začenja nogometni ples tudi v Nemčiji in Italiji. Kako je s fenomenom razprodanih štadionov v nemškem prostoru in kako z izgubljeno bavarsko identiteto? Kam sodi bundesliga po poslovanju v primerjavi z drugimi močnimi ligaškimi tekmovanji po Evropi, na katerem mestu je po zaslužku prek TV pravic? Kateri trije dolgoletni asi so posebej oživeli italijansko nogometno poletje? Kaj je sporočil Carlo Ancelotti v Milano Luki Modriću in kako je s slovenskim deležem v serie A?