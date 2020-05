Žvižgač o nepremišljenih ukrepih in ohlapnih pravilih

Ljubljana

»Žvižgač« Birger Verstraete ne razmišlja o nogometu. FOTO: Reuters

- Po potrjenih treh okužbah z novim koronavirusom v vrstah nemškega nogometnega kluba Kölna se je v intervjuju oglasil belgijski nogometaš Kölnain dejal, da bi bilo po nedavnih dogodkih naivno nadaljevati sezono, poroča Nemška tiskovna agencija (dpa).V pogovoru za belgijski časnik Het Laatste Niews je 26-letni nogometaš dejal, da bi morala biti skrb za zdravje nogometašev na prvem mestu. Zavrnil pa je trditev, da s tremi okuženimi predstavniki kluba nihče od preostalih igralcev ni prišel v stik. Po njegovih navedbah naj bi bil okužen fizioterapevt moštva.»Fizioterapevt je član osebja, ki je tako mene kot soigralce zdravil več tednov, z enim od dveh okuženih igralcev pa sem vadil v paru tudi sam,« je dodal Verstraete.»Ukrepi po testih so bili nepremišljeni, pravila lige pa ohlapna,« še pravi. Zdi se mu bizarno, da igralci niso v karanteni in da nadaljujejo s treningi pred morebitnim nadaljevanjem bundeslige.»Ne razmišljam o nogometu. Bolj razmišljam o tem, da se je virus razširil. Naivno bi bilo nadaljevati sezono,« je za konec intervjuja dejal Belgijec, ki ga skrbi predvsem za svojo družino in dekle. Obenem je prepričan, da bi v anonimni anketi velika večina nogometašev glasovala za predčasni konec sezone.V soboto je klubski zdravnik Kölnapotrdil, da bodo preostali nogometaši še naprej trenirali, trije okuženi, ki sicer ne kažejo znakov bolezni covida-19, pa so že v karanteni, kar je med drugim protokol bundeslige v dogovoru s strokovnjaki iz zdravstva. Po dveh tednih jih bodo še enkrat testirali, preden se bodo lahko vrnili k vadbi.