Zvonimir Boban: Tega morda ni pričakoval niti Aleksander Čeferin

V nadaljevanju preberite:

Zvonimir Boban sodi med najboljše zvezne nogometaše doslej, markantno kariero je zgradil v majicah dveh klubov in reprezentanc. Pozneje je bil strokovni komentator in nekaj časa vodil zagrebški časopis Sportske novosti, deloval je tudi na Svetovni nogometni zvezi (FIFA). Pred dvema letoma je sprejel ponudbo predsednika Uefe Aleksandra Čeferina in se pridružil Evropski nogometni zvezi kot vodja nogometa (chief of football). Dobro pozna Slovenijo, njegovo delo je povezano z razvojem nogometa, zato je pravi sogovornik pred izzivi, ki čakajo čudovito igro z žogo.

Z nekdanjim asom Dinama in Milana smo se pogovarjali o njegovem delu na Uefi, predsedniku Aleksandru Čeferinu in spominih na Bežigrad, na katerem je odigral več tekem, prvo tudi v ligi prvakov. Boban je ocenil položaj slovenske reprezentance v boju za euro 2024, prihodnost Benjamina Šeška in natančno pojasnil, kaj želi doseči Uefa okrog dileme igranja z roko v kazenskem prostoru. Z njim smo primerjali tudi Uefo in Fifo.