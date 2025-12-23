  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Zvonimir Boban: Žal mi je za oseben odnos s Čeferinom, a ničesar ne obžalujem

    Nekdanji kapetan hrvaške nogometne reprezentance in predsednik uprave GNK Dinamo je za Guardian govoril tudi o Aleksandru Čeferinu in Gianniju Infantinu.
    Zvonimir Boban je imel vznemirljivo igralsko kariero, polna vzponov in padcev pa je tudi funkcionarska. FOTO: Satish Kumar/Reuters
    Zvonimir Boban je imel vznemirljivo igralsko kariero, polna vzponov in padcev pa je tudi funkcionarska. FOTO: Satish Kumar/Reuters
    G. N.
    23. 12. 2025 | 14:30
    23. 12. 2025 | 14:36
    4:21
    Nekdanji kapetan hrvaške nogometne reprezentance in »ognjevitih« Zvonimir Boban je zdaj v vlogi predsednika uprave GNK Dinamo. Prvi del sezone so zagrebški modri zaokrožili z jesenskim naslovom v hrvaškem prvenstvu, v evropski ligi se še borijo za napredovanje.

    Boban je bil v preteklosti tudi tesen sodelavec obeh predsednikov najvplivnejših nogometnih zvez, Giannija Infantina pri Fifi in Aleksandra Čeferina pri Uefi. V obširnem pogovoru za angleški Guardian je govoril tudi o burnem odhodu iz Uefe. Po treh letih je prišel v spor s Čeferinom.

    Boban je menil, da se Čeferin moti, ko je predlagal spremembe statuta, ki so mu omogočile kandidaturo za četrti mandat predsednika. Takrat je kritiziral Slovenčeve »osebne interese«, Čeferin pa se je odzval z besedami, da si Boban »ne zasluži mojega komentarja«. Kako zdaj vidi spor, ki je lanskega januarja zatresel Uefo?

    »Žal mi je le za osebni odnos z Aleksandrom, žal mi je, da se je to zgodilo. V teh nekaj letih sva imela zelo dober odnos, tudi z družino. Ampak naredil sem, kar sem moral, in to sem zelo dobro razložil. Izbral si je svojo pot, to je to, in želim mu le najboljše. Ničesar ne obžalujem. Preden sem to storil, sem dva meseca razmišljal. Nisem se odzval kot razvajen otrok. Veliko sem razmišljal. Vzel sem si čas in dal drugim čas za razmislek. Vsak bo živel s svojimi odločitvami in njihovimi posledicami: jaz in tudi drugi,« je povedal Boban in zatrdil, da bi bil še vedno pri Uefi, če ne bi nastal spor.

    V najožjem štabu sodelavcev predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina je bil Zvonimir Boban (tretji z desne)  na položaju direktorja za nogomet. FOTO: Molly Darlington/Action Images via Reuters
    V najožjem štabu sodelavcev predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina je bil Zvonimir Boban (tretji z desne)  na položaju direktorja za nogomet. FOTO: Molly Darlington/Action Images via Reuters

    Infantinovega šova ni mogel gledati

    Še preden ga je v Uefo povabil Čeferin, je bil Boban devet mesecev eden od vodilnih mož pri Milanu, za katerega je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja igral in osvojil tudi naslov evropskega prvaka. Še prej, v letih 2016 do 2019, pa je bil 57-letni Hrvat namestnik generalnega sekretarja pri Fifi. Z Infantinom je sodeloval pri preoblikovanju organizacije, o kateri je v tem mandatu dejal, da je bila prej »prestrašena in izgubljena organizacija«.

    »Integriteta in preglednost nogometa sta zdaj povsem drugačni,« je menil. Toda Infantinov obrat k politikanstvu ga je pošteno zmotil.

    »To je nespoštovanje in neodgovornost,« je bil oster do svojega nekdanjega šefa, ki je z »izmišljeno nagrado za mir« za ameriškega predsednika Donalda Trumpa »ukradel« žreb.

    »Tega nisem mogel gledati. Bil sem presenečen, ker je začel razmišljati na ta način, preveč politično, obseden s politiko in vsemi temi zgodbami. Na začetku ni bilo tako. Vse se je vrtelo okoli nogometa in nogometašev. Fifo smo morali vrniti v to smer in tako smo tudi delali. Pozneje je šlo v drugo smer. Gianni je bil vedno zelo odgovoren, ampak zdaj se ne zaveda, kaj dela sebi in Fifi. Misli, da dela najbolje, toda dela prav nasprotno. Fifa ne bi smela biti politična organizacija, to, kar je zdaj, je sramotno. Res je, da nič od tega ne more pokvariti dobrih stvari, ki smo jih izpeljali, ko sem bil pri Fifi, in ne zaradi mene. Zdi se, da je pot izgubljena. Žal mi je zaradi tega. Žal mi je zaradi Fife, žal mi je zaradi njega, žal mi je zaradi nogometa,« je Boban zaokrožil poglavje o delu pri Fifi in Uefi.

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Nogometni vrh v Franciji

    Uefa na zasedanju v Parizu z veliko večino potrdila spremembe statuta

    Drugi četrtek v februarju prinaša kongres Evropske nogometne zveze (Uefe) v Parizu in žreb skupin za letošnjo ligo narodov.
    Jernej Suhadolnik, Nejc Grilc 8. 2. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Konferenca po kongresu Uefe

    Čeferin: Leta 2027 ne bom kandidiral za predsednika Uefe

    Na novinarski konferenci po koncu kongresa Uefe je Aleksander Čeferin presenetil z novico, da leta 2027 ne bo več kandidiral za predsednika evropske zveze.
    Nejc Grilc 8. 2. 2024 | 13:25
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Ozadje odstopa iz Uefe

    Kaj je v resnici načrtoval Zvonimir Boban v Nyonu

    Najmanj tri leta je tudi formalno znano, da bi lahko Aleksander Čeferin kandidiral za predsednika Uefe tudi leta 2027. Sledi nov zgodovinski kongres.
    Jernej Suhadolnik 4. 2. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Evropska nogometna zveza

    Boban drugič zapustil Švico, Uefa mu želi srečo pri novih izzivih

    Zdaj že nekdanji tehnični direktor Evropske nogometne zveze (Uefe) se ne strinja s predsednikom Aleksandrom Čeferinom.
    25. 1. 2024 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevcu ukradel rekord in presenetil z odgovorom

    Mladi avstrijski smučarski skakalec Stephan Embacher ni bil povsem zadovoljen s seboj v Engelbergu.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Goldberger in Freund pri Domnu opazila pomembno spremembo

    Domen Prevc tudi za poznavalce glavni favorit bližnje 74. novoletne turneje v smučarskih skokih. Avstrijski del bo pričakal z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izraelski analitik: Ubili smo tisoče otrok in ustvarili tisoče in tisoče sirot

    Nekdanji častnik Jehuda Šaul o slabostih Trumpovega mirovnega načrta in razlogih, zakaj groze v Gazi še zdaleč ni konec.
    Boštjan Videmšek 22. 12. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Čeferin preživel zahtevno operacijo in udaril po Perezu

    Izpostavljamo del intervjuja z Aleksandrom Čeferinom o njegovem odnosu s predsednikom madridskega Reala Florentinom Perezom.
    Jernej Suhadolnik 21. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    VideoWall
    Več iz teme

    Aleksander ČeferinFifaGianni InfantinoZvonimir BobanUefa

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
