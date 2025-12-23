Zvonimir Boban: Žal mi je za oseben odnos s Čeferinom, a ničesar ne obžalujem

Nekdanji kapetan hrvaške nogometne reprezentance in »ognjevitih« Zvonimir Boban je zdaj v vlogi predsednika uprave GNK Dinamo. Prvi del sezone so zagrebški modri zaokrožili z jesenskim naslovom v hrvaškem prvenstvu, v evropski ligi se še borijo za napredovanje.

Boban je bil v preteklosti tudi tesen sodelavec obeh predsednikov najvplivnejših nogometnih zvez, Giannija Infantina pri Fifi in Aleksandra Čeferina pri Uefi. V obširnem pogovoru za angleški Guardian je govoril tudi o burnem odhodu iz Uefe. Po treh letih je prišel v spor s Čeferinom.

Boban je menil, da se Čeferin moti, ko je predlagal spremembe statuta, ki so mu omogočile kandidaturo za četrti mandat predsednika. Takrat je kritiziral Slovenčeve »osebne interese«, Čeferin pa se je odzval z besedami, da si Boban »ne zasluži mojega komentarja«. Kako zdaj vidi spor, ki je lanskega januarja zatresel Uefo?

»Žal mi je le za osebni odnos z Aleksandrom, žal mi je, da se je to zgodilo. V teh nekaj letih sva imela zelo dober odnos, tudi z družino. Ampak naredil sem, kar sem moral, in to sem zelo dobro razložil. Izbral si je svojo pot, to je to, in želim mu le najboljše. Ničesar ne obžalujem. Preden sem to storil, sem dva meseca razmišljal. Nisem se odzval kot razvajen otrok. Veliko sem razmišljal. Vzel sem si čas in dal drugim čas za razmislek. Vsak bo živel s svojimi odločitvami in njihovimi posledicami: jaz in tudi drugi,« je povedal Boban in zatrdil, da bi bil še vedno pri Uefi, če ne bi nastal spor.

V najožjem štabu sodelavcev predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina je bil Zvonimir Boban (tretji z desne) na položaju direktorja za nogomet. FOTO: Molly Darlington/Action Images via Reuters

Infantinovega šova ni mogel gledati

Še preden ga je v Uefo povabil Čeferin, je bil Boban devet mesecev eden od vodilnih mož pri Milanu, za katerega je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja igral in osvojil tudi naslov evropskega prvaka. Še prej, v letih 2016 do 2019, pa je bil 57-letni Hrvat namestnik generalnega sekretarja pri Fifi. Z Infantinom je sodeloval pri preoblikovanju organizacije, o kateri je v tem mandatu dejal, da je bila prej »prestrašena in izgubljena organizacija«.

»Integriteta in preglednost nogometa sta zdaj povsem drugačni,« je menil. Toda Infantinov obrat k politikanstvu ga je pošteno zmotil.

»To je nespoštovanje in neodgovornost,« je bil oster do svojega nekdanjega šefa, ki je z »izmišljeno nagrado za mir« za ameriškega predsednika Donalda Trumpa »ukradel« žreb.

»Tega nisem mogel gledati. Bil sem presenečen, ker je začel razmišljati na ta način, preveč politično, obseden s politiko in vsemi temi zgodbami. Na začetku ni bilo tako. Vse se je vrtelo okoli nogometa in nogometašev. Fifo smo morali vrniti v to smer in tako smo tudi delali. Pozneje je šlo v drugo smer. Gianni je bil vedno zelo odgovoren, ampak zdaj se ne zaveda, kaj dela sebi in Fifi. Misli, da dela najbolje, toda dela prav nasprotno. Fifa ne bi smela biti politična organizacija, to, kar je zdaj, je sramotno. Res je, da nič od tega ne more pokvariti dobrih stvari, ki smo jih izpeljali, ko sem bil pri Fifi, in ne zaradi mene. Zdi se, da je pot izgubljena. Žal mi je zaradi tega. Žal mi je zaradi Fife, žal mi je zaradi njega, žal mi je zaradi nogometa,« je Boban zaokrožil poglavje o delu pri Fifi in Uefi.