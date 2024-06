Z Dallasom o poletju kapetan ni govoril, žene ga misel na kolajno (VIDEO)

V Stožicah reprezentančne priprave na kvalifikacijski turnir za nastop na OI, ki bo prihodnji teden v Pireju, vstopajo v zadnjo fazo. Reprezentanca je zdaj že blizu končne podobe, strokovnemu štabu se je pridružil Ryan Sweeney, ki prihaja iz Dallasa, seveda pa je največ pozornosti namenjene prihodu Luke Dončića v reprezentančno jato. »Sam pri sebi sem vedno vedel, da bom poleti igral za reprezentanco, tako da o tem sploh nisem veliko razmišljal,« pravi zvezdnik Dallasa, ki bo glavno orožje selektorja Aleksandra Sekulića na zahtevni grški poti proti Parizu.

Pred treningom so za številne Dončićeve poškodbe poskrbeli fizioterapevti reprezentance. FOTO: N. Gr.

Dolga, zelo dolga sezona je za slovenskim zvezdnikom. Ljubljančan ima za pasom že 100 uradnih tekem, preštevilne treninge, nastop (in poraz) v finalu lige NBA, a motivacije za nastop v slovenskem dresu mu kljub vsemu ne manjka. »Košarka mi je vsak dan v veselje, vedno grem rad na trening ali tekmo. Igranje za reprezentanco je zame velika čas, ponosen sem, da igram za Slovenijo vedno, kadar lahko,« pojasnjuje Dončić in dodaja: »Res se je bilo težko odločiti za nastop, zaradi dolge sezone in vseh poškodb, ampak zdaj sem tukaj. Med končnico nisem razmišljal o reprezentanci, osredotočen sem bil na druge stvari, sam pri sebi pa sem vedno vedel, da se bom poleti pridružil ekipi.«

Kako pa so odločitev sprejeli njegovi delodajalci? »O tem sploh nismo govorili, oni dobro vedo, kako rad igram za reprezentanco in da bom igral, če bom le lahko.«

Luka bo slovenske navijače pozdravil na jutrišnji (20.00) prijateljski tekmi v Stožicah, zadnji nasprotnik izbrane vrste bo Brazilija, zanj pa bo to tudi prva tekma z Joshem Nebom, novim naturaliziranim Američanom v slovenskem dresu. »Nismo še trenirali pet na pet, odkar sem tukaj, tako da bom po tekmi lahko povedal, kako sva se ujela,« je to temo za kasneje pustil Dončić. Na papirju bi Nebo s svojimi atletskimi sposobnostmi pod košem moral biti odličen partner Ljubljančanu, podobno kot je to v dresu Dallasa počel Dereck Lively.

Kako ustaviti Giannisa? Misija nemogoče

Na turnirju v Pireju prostora za napake ne bo. Prvi nasprotnik bo v torek Hrvaška, v četrtek Slovence čaka dvoboj z Novozelandci, v soboto in nedeljo pa še polfinale in, upajmo, nedeljski finale z domačini. »Za celo Slovenijo veliko pomeni, če se nam uspe še enkrat uvrstiti na olimpijske igre. V celi zgodovini nam je to uspelo enkrat, bilo bi mi v čast, če bi bili še enkrat del iger,« pravi Dončić, o tekmecih pa dodaja: »Tudi na turnirju v Litvi pred Tokiem je bilo težko, tokrat bo morda še težje, ker nam bo na sproti stal Giannis (Antetokounmpo).« Ustaviti grškega velezvezdnika, ob Dončiću enega od treh, štirih najboljših košarkarjev na svetu, je »misija nemogoče«, se zaveda Ljubljančan: »Cel svet se sprašuje, kako ga ustaviti. Lahko se pogovarjamo o tem, kako ga omejiti, je izjemen igralec.«

Slovenska izbrana vrsta se bo še enkrat predstavila domači publiki, preden odpotujejo v Pirej. FOTO: Jože Suhadolnik

Če kdo, potem je prav Luka Dončić tisti, ki lahko pokvari grško veselico na domačih tleh. Z igro proti Giannisu ima precej izkušenj, a dvoboji Dallasa in Milwaukeeja so eno, dvoboj Slovenije in Grčije povsem nekaj drugega. Tudi zaradi pestre (in za Slovence boleče) zgodovine. V turnir, ki bo dal odgovor o tem, kako številčna bo slovenska zasedba v Parizu, bo Dončić kljub vrnitvi Eda Murića vstopil kot kapetan: »Zelo sem vesel, da je Edo nazaj, on precej več in raje govori kot jaz. Pogovorila sva se, strinjal se je, da jaz ohranim kapetanski trak, on pa bo še vedno skrbel za motivacijo pred tekmo.« Te Slovencem gotovo ne bo manjkalo - tudi zaradi blokade Nicolasa Batuma v polfinalu olimpijskih iger, ki je v Tokiu razblinila sanje o odličju. »Velikokrat pomislim na to, takrat smo garali celo poletje, zmanjkalo nam je tudi malo sreče, da bi osvojili kolajno. To je odlična motivacija za naprej,« Dončić priznava, da ga spomin na Tokio žene tudi v pripravah na Pirej (in Pariz).

Verjamejo v nogometaše

Aleksander Sekulić je dobil veliko igralsko okrepitev. FOTO: Jože Suhadolnik

V teh dneh pa Luka in reprezentančni soigralci ne razmišljajo le o košarki, na tapeti je tudi nogomet in zgodovinski dnevi reprezentance v Nemčiji. »Vsi gledamo tekme, osmina finala je res velik uspeh in navijali bomo tudi proti Portugalski. Želim jim vso srečo, mi verjamemo,« zaključuje velezvezdnik slovenskega športa. Torek, 2. julija 2024 bi se utegnil v zgodovino slovenskega športa zapisati z velikimi črkami, tako za košarkarje, kot za nogometaše.

Spored tekem v Pireju:

Torek, 2. julij: Slovenija – Hrvaška (20.00)

Četrtek, 4. julij: Nova Zelandija – Slovenija (16.30)

Sobota, 6. julij: polfinale

Nedelja, 7. julij: finale