Pred rožo Pariza najprej ubrati trnove tulipane

Začela se bo liga narodov, ne sicer nogometna, pa še ta je omejena na staro celino. Odbojkarice so že opravile uvodni turnir, zdaj bodo v tekmovanju, ki zajema tudi nove kontinente, štartali še odbojkarji. Tudi slovenski, katerim bi letošnja liga narodov ob izpolnitvi pogojev prinesla prehod z olimpijskim potnim listom skozi carino na igre v Pariz. Varovanci slovenskega selektorja Gheorgheja Creţuja se bodo danes in jutri v turški Antalyi merili z Nizozemsko in olimpijsko prvakinjo Francijo, konec tedna v soboto s Kanado, v nedeljo še z evropsko prvakinjo Poljsko. Več v članku.