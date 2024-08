Slovenci brez obrambe, na odmor s 14:23

Slovenska moška rokometna reprezentanca na olimpijskih igrah v Parizu igra zadnji obračun skupinskega dela. Z Nemci se meri za prvo mesto v predtekmovalni skupini A. Dvoboj je pomemben v luči tekmeca v četrtfinalu.

Toda po prvih 30 minut minutah ni več neznank o tem, kdo so prvi v skupini ali kdo si bolj želi zmage. Nemci imajo visoko prednost in so dosegli kar 23 golov. Prvi del je minil v slovenski premoči, naši rokometaši so imeli v 15. minuti tudi dva gola prednosti (10:8). V nadaljevanju se niso prav veliko naprezali.

Slovenija je na uvodni tekmi turnirja klonila proti Španiji, nato pa nanizala tri zaporedne zmage, proti Hrvaški, Švedski in Japonski, s čimer si je že pred zadnjim krogom skupinskega dela zagotovila uvrstitev med najboljših osem reprezentanc na letošnjih OI. Za prvo mesto v skupini se bo zdaj pomerila z Nemčijo.

Po današnjih tekmah v obeh skupinah bo jasno, kdo se bo meril s kom v četrtfinalu, zato bo na tekmah mogoče prisotnega tudi nekaj taktiziranja.