Kdor se bo izognil virusu, bo že zmagovalec

Strokovni vodja slovenske odprave Peking 2022 je nekdanji smučarski skakalec Jernej Damjan. Tudi igre na Kitajskem bodo potekale v sklopu protikoronskih omejitev in 38-letni Damjan zato pred odhodom dvorezno napoveduje: »Dejansko je tako, da so igre neklasične in tudi najlažji izzivi bodo neklasični.«

Kot pravi, smo ne glede na igre v obdobju, ko je na prvem mestu zdravje. Prav virus je tisti, ki lahko odloča o usodi športnika v Pekingu. »Zato je moja želja, da vsi pridejo zdravi na igre. Na to v vodstvu nimamo vpliva, a vsi, ki se jim bo v tem obdobju uspelo izogniti virusu, bodo že prvi zmagovalci.«

Protokoli so jasni, zahtevnejši kot na siceršnjih tekmovanjih

Protokoli so jasni, zahtevnejši kot na siceršnjih tekmovanjih, pa vendarle nekaj, čemur so se športniki v zadnjih dveh sezonah privadili. V posebnih olimpijskih okoliščinah pa je naloga širša in težja, vse do iskanja rezervnih tekmovalcev v primeru okužb.

Jernej Damjan FOTO: Voranc Vogel

»Pogovarjamo se predvsem o rezervah za tekmovalce. Oni so prva prioriteta. V vodstvu tekmovanja je to manj pomembno, saj sva s Tomažem (Barada, organizacijski vodja odprave op. STA) dva in v vsakem trenutku lahko nekdo prevzame celotno vlogo. Večja težava so spremljevalci ekipe, serviserji, maserji, trenerji. To je med igrami težje nadomestljivo.«

Obstajajo tudi rezerve za posamezne tekmovalce. »Že decembra smo na širši spisek uvrstili vse tiste, ki imajo možnost nastopiti na Kitajskem in ti športniki lahko nadomestijo poškodovane, obolele ali pa okužene. Po različnih športih imamo rezerve seveda različne ... V smučarskih skokih imamo denimo v rezervi celo ekipo, a tudi tukaj so omejitve. Tekmovanje ni nekje v Srednji Evropi, da sedeš v avto in si jutri pripravljen na tekmovanje. Računati je treba tudi na dolgo pot, protokole in aklimatizacijo.«

Tudi ukrepi za zajezitev koronavirusa so na igrah pisani na kožo tekmovalcem. Smučarska tekačica Eva Urevc, ki je prejšnji torek bila pozitivna na novi koronavirus, ima tako vse možnosti za nastop. »Ko bo po karanteni opravila potrebno število negativnih testov PCR, gre lahko na letalo,« pravi Damjan, ki pa seveda dodaja, da je vedno vprašanje tudi, ali bodo posamezniki bolezen res prestali brez posledic.

Pomembno je, da ostanemo pozitivni in se sproti soočamo z izzivi

»Situacija je, kakršna je. Najbolj pomembno je, da ostanemo pozitivni in se sproti soočamo z vsemi izzivi. Seveda bo tudi šlo kaj narobe, a vse se da rešiti in nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Razlike pa seveda so, saj v sezoni ni hudega, če ti manjka ena od 40 tekem. Tukaj pa gre za tekmo, ki je na sporedu vsake štiri leta. A kot pravimo v skokih, je pred korono razplet lahko krojil samo veter, zdaj imamo še virus.«

Jernej Damjan leta 2018 med tekmo v Planici. FOTO: Marko Feist

Predvsem zahodni mediji se tik pred igrami na Kitajskem ukvarjajo tudi s položajem človekovih pravic v državi in odnosom športnikov do te tematike. Posamezne vlade so celo odkrito napovedale politični bojkot iger. Športniki pa so bili z večih strani posvarjeni, naj se javno ne izpostavljajo.

»Vedno sem bil mnenja, da šport in politika ne sodita skupaj. S tem naj se ukvarjajo druge institucije. Morda se del vprašanj lahko naslovi na Mednarodni olimpijski komite (MOK), ki je dal igre na Kitajsko, mi kot udeleženci pa nimamo razloga da to komentiramo.«

Vesel bo enega odličja, potihem jih pričakuje več

Na kratko se je Damjan dotaknil tudi aplikacije za sledenje zdravstvenega stanja udeležencev iger, saj mnoge države svojim odpravam zagotavljajo nove telefonske naprave, da se izognejo morebitnemu vohunjenju in kraji informacij.

»To je možno povsod in tudi na Kitajskem. Vedeti pa je treba, da se pogovarjamo o aplikaciji, ki je bila razvita v sodelovanju z Mokom, ki mu moramo zaupati. Ukvarjanje s tem lahko samo zmoti neko proceduro športnika,« pravi dolgoletni reprezentant, nosilec štirih kolajn s slovensko ekipo na svetovnih prvenstvih, prepričan, da v primeru potrebe po vohunjenju in prisluškovanju kitajskim strokovnim službam ni treba čakati na igre, aplikacijo in prihod športnikov.

O športnih ciljih na igrah pa Damjan dodaja: »Seveda si v vodstvu želimo kolajno, tekmovalci pa so tisti, ki jo prinesejo. Oni vedo, kaj si želijo, kako so pripravljeni in kam sodijo. Vesel bom enega odličja, potihem jih pričakujem več, prav lahko pa se zgodi tudi, da kolajne ne bo.«