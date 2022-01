Krovna hokejska zveza še enkrat o smotrnosti olimpijskega turnirja

Odpoved vsaj v tem trenutku ni verjetna, a vse več je glasnih kritik o turnirju v obdobju epidemije, to pa bo tudi osrednja tema četrtkovega posveta Mednarodne hokejske zveze s predstavniki svojih članov in lig. Bržkone Mednarodna hokejska zveza (IIHF) hokejskega turnirja ne bo odpovedala, saj je za to potreben dogovor z Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK). Dejstvo pa je, da imajo moštveni športi trenutno izjemno veliko težav s številom okužb in spreminjanjem terminov v koledarjih.

Prav to je tudi glavni razlog, da je že pred časom sodelovanje na turnirju odpovedalo vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL. A tudi vse ostale lige, tudi obe mednarodni, v katerih nastopata slovenski moštvi SŽ Olimpija in Acroni Jesenice, niso izjema.

Nedavno je IIHF odpovedala tudi že začeto svetovno prvenstvo do 20 let v Kanadi, kjer so se okužbe med igralci vrstile. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je največja skrb v ligah vprašanje, kaj se bo zgodilo, če se bodo igralci okužili na olimpijskem turnirju ali pa na poti ob vrnitvi s Kitajske. To bi za oblikovanje koledarjev pomenilo velike dodatne zaplete.

Z izjemo NHL lige same o odpovedi sodelovanja na olimpijskem turnirju ne morejo odločati, saj jih vežejo pogodbe do mednarodne zveze. V posameznih sredinah pa so zrasli tudi apetiti, saj številne reprezentance po odpovedi sodelovanja igralcev iz NHL vidijo tudi priložnost, da se v letu 2022 ob spremenjenih razmerjih moči na ledu merijo tudi za odličje.