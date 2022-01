Na Kitajskem so odprli vse tri olimpijske vasi, tudi za prve Slovence

Na Kitajskem so pod strogimi ukrepi za zajezitev okužb s covidom-19 uradno odprli vse tri olimpijske vasi za igre, ki se bodo začele čez osem dni. Prva je v Pekingu, druga je v 75 km oddaljenem Yanqingu, tretja pa je v Zhangjiakouju, 180 km od Pekinga.

Nekateri športniki in športnice, med njimi tudi slovenski, so že nastanjeni v vaseh, večina pa jih šele prihaja. Tako je kitajska televizija poročala, da se bo danes v vasi vselilo več kot 360 olimpijcev iz več kot 20 držav. Preprečevanje okužb s koronavirusom je »najpomembnejša naloga upravnikov vasi,« je izpostavil direktor administracije olimpijskih vasi Shen Qianfan.

Športniki in drugo akreditirano osebje, ki so ali še bodo prišli na Kitajsko zaradi OI, se bodo lahko gibali le znotraj zaščitenega območja in z lokalnim prebivalstvom ne bodo imeli stika. Prav tako bodo znotraj tega mehurčka bivali tudi kitajski prireditelji, ki se v času OI ne bodo vračali domov.

V nasprotju z večino drugih držav je na Kitajskem malo primerov covida-19. V četrtek so poročali o 25 okužbah na območju prizorišč OI, le petih v več kot dvajsetmilijonskem Pekingu.