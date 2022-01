Za olimpijske spominke zapravil več kot 50.000 evrov

Čeprav so se časi spremenili in je vse več področij postalo digitalnih, pa veliko olimpijskega duha v prvinski fizični obliki še ostaja pri zbiralcih spominkov. Marsikateri športni navdušenec ima doma na polici maskoto ali spominek s tekme, nekateri imajo kar cele zbirke, tako kot na vseh področjih pa so tudi pri zbirateljstvu izstopajoče izjeme.

Pred bližnjimi igrami v Pekingu, kitajska prestolnica bo prva, ki bo gostila tako poletne kot zimske igre, so pri francoski tiskovni agencij AFP izpostavili zgodbo enega takšnih zbiralcev. Zhang Wenquan je prebivalec Pekinga, svoje življenje pa je posvetil zbiranju vsega, kar je povezano z olimpijskimi igrami.

Maskote, plišaste igračke, olimpijske bakle, zastave, oblačila, vse, kar je povezano z igrami, lahko najde prostor v njegovi zbirki.

Poimenovali so ga kar superzbiralec. Vsak razpoložljiv kvadratni centimeter njegovega pekinškega stanovanja izžareva olimpijsko energijo - kar ni čudno, saj se police, omare in tla kar šibijo pod težo olimpijskih spominkov. Nekateri so takoj prepoznavni, drugi so varno spravljeni v škatlah.

Zhang, ki je sicer gradbeni delavec, priznava, da je njegova strast postala drag konjiček. Ocenjuje, da je doslej za spominke zapravil približno 400.000 juanov oziroma več kot 55.000 evrov.

Vse skupaj se je začelo leta 2000, ko je bil še študent in je spremljal olimpijske igre v Sydneyju. Pritegnili so ga spominki, povezani z igrami, zares pa je olimpijska zbirateljska strast udarila leta 2008, ko je igre gostil njegov Peking.

Prišel je že do skrajne točke prostorskih zmožnosti, saj so spominki zasedli ves prostor v njegovem stanovanju, zato mora začasno spati drugje.

Med igrami v Pekingu 2008 je seveda sodeloval kot prostovoljec in tudi nabral precej spominkov. Nekatere med njimi tako, da si je dobesedno odtegoval od ust. Žetone, ki so jih prostovoljci dobili za hrano in pijačo, je namreč obdržal kot spominke, namesto da bi jih zamenjal za tisto, za kar so bili namenjeni. Med spominki je tudi njegovo potrdilo o sodelovanju na igrah v vlogi prostovoljca, ki uokvirjeno visi na steni.

Zdaj, ko se bliža zimska izvedba iger, Zhang seveda ne miruje. Ponosno razkazuje aktualne spominke, povezane z zimskimi igrami, ima že vse mogoče izvedbe uradne maskote iger, pande Bing Dwen Dwen.

Del svoje zbirke je pred februarskim začetkom iger sicer posodil za razstave v bližnjih šolah in univerzah, da bi na ta način prispeval k širjenju olimpijskega duha med mladimi.

Peking in Kitajska sta že v pričakovanju velikega športnega spektakla, ki se bo začel 4. februarja in končal 20. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Pogosto sodeluje na spletnih dražbah spominkov, kjer lovi redke primerke ali pa takšne, ki jih še nima v zbirki. Doslej je na takšnih dražbah največ, 1900 dolarjev, odštel za olimpijsko baklo iz Salt Lake Cityja 2002. Včasih pa kakšen spominek dobi tudi brezplačno. Skoraj s solzami v očeh pripoveduje o tem, da mu neznanci, ki so slišali za njegovo strast, podarijo kakšen spominek, povezan z igrami: »Ne poznajo me, pa mi vseeno pošiljajo stvari. Res sem ganjen.«

Kot najdragocenejšo v zbirki ocenjuje prvo maskoto iger v Münchnu leta 1972. Gre za plišastega psa z imenom Lumpi, ki pa so se mu organizatorji pozneje odpovedali in ga zamenjali z drugo, tudi pasjo maskoto Waldijem. Ta je postal uspešnica iger na Bavarskem, nesrečni Lumpi pa je končal svojo olimpijsko pot. A se je seveda znašel tudi v zbirki pekinškega superzbiralca. »Slišal sem, da jih je na celem svetu samo deset, zato so izjemno redki,« je za AFP ponosno pojasnil Zhang.

Na prihajajočih igrah v Pekingu sicer ne bo tako blizu, kot si je želel. Njegovo prošnjo za prostovoljca so namreč zavrnili, a upa, da bo vseeno prišel do spominkov in vstopnic, predvsem tistih s slavnostnih prireditev ob začetku in koncu iger. Njegova strast pa se ne bo končala po Pekingu 2022. Že zdaj namreč načrtuje obisk Pariza, ki bo leta 2024 naslednji gostitelj poletnih iger.

»Res si želim v zbirko dodati še baklo in maskoto iz Pariza 2024. Nista še uradno predstavljeni, a jaz že čakam,« je odločen Zhang.