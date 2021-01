Aćimovićevi aduti z Anglijo, Češko, Albanijo, Kosovom in Andoro

Evropska nogometna zveza (Uefa) je danes opravila v Nyonu žrebanje kvalifikacijskih skupin za nastop na evropskem prvenstvu za reprezentance do 21 let, ki ga bosta junija in julija 2023 gostili Romunija in Gruzija. Izbranci selektorja Milenka Aćimovića bodo igrali v skupini G skupaj z Anglijo, Češko, Albanijo, Kosovom in Andoro. Na prvenstvu bo nastopilo 16 reprezentanc. Gostiteljici sta že neposredno uvrščeni na EP, preostalih 14 mladih izbranih vrst pa bodo določile kvalifikacije.



Slovenci, ki so bili zaradi 22. najboljšega koeficienta Uefe v tretjem bobnu, se bodo v zanimivi skupini G pomerili z dvakratnimi prvaki Angleži (1982 in 1984) iz prvega ter s prvaki leta 2002 Čehi, ki so bili v drugem bobnu. V skupini so še Albanija iz četrtega, Kosovo iz petega ter Andora iz zadnjega, šestega kakovostnega bobna.

Letos EP pri nas

Tekme bodo na sporedu med marcem letos in junijem prihodnje leto, devet zmagovalcev in najboljše drugouvrščeno moštvo bodo na EP nastopili neposredno, ostalih osem drugouvrščenih ekip bo igralo dodatne kvalifikacije septembra 2022. V kvalifikacijah bo tekmovalo 53 članic Uefe, ki so razporejene v osem skupin s po šestimi ter eno skupino s petimi udeleženci.



Letošnje prvenstvo mladih reprezentanc bosta priredili Slovenija in Madžarska. V prvem delu med 24. in 31. marcem bo na vrsti skupinski del tekmovanja, med 31. majem in 6. junijem pa bodo na sporedu še izločilni boji. Finale bo v ljubljanskih Stožicah.

Slovenija bo prvo tekmo na domačem prvenstvu odigrala 24. marca proti Španiji v Ljudskem vrtu. Tekmeca v skupini B sta še Češka v Celju (27. 3.) in Italija v Mariboru (30. 3.).

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: