Adžić dobro pozna vse tekmice

Slovenska ženska rokometna reprezentanca, ki je z nedavno uvrstitvijo na olimpijske igre v Parizu poskrbela za nov zgodovinski mejnik našega športa, je dobila tekmice na jesenskem evropskem prvenstvu. V Innsbrucku se bo v skupini E pomerila z gostiteljico Avstrijo, Norveško in Slovaško.

Prvenstvo stare celine bo med 28. novembrom in 11. decembrom zapored potekalo v treh državah. Po Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori ga bodo letos gostile Avstrija, Madžarska in Švica. Ob Innsbrucku bodo tekme prvega dela še v Baslu in Debrecenu, ki bo gostil tudi dvoboje drugega dela tekmovanja, v katerem se mu bo pridružil Dunaj. Avstrijska metropola bo nato gostila še vse tekme končnice.

Slovenke se bodo v uvodnem krogu 28. novembra pomerile z Norvežankami, z dnevoma premora bosta sledili še tekmi s Slovakinjami in Avstrijkami. »Vse tekmice, proti katerim bomo igrali v prvem delu evropskega prvenstva, poznamo. Po širitvi števila sodelujočih reprezentanc (na 24) bosta napredovali le dve ekipi iz posamezne skupine. Verjamem, da bo imela slovenska reprezentanca na voljo kakovostno ekipo, s katero se bo lahko prebila v drugi del tekmovanja. Letošnje evropsko prvenstvo bo sicer prvo tekmovanje, ki ne bo kvalifikacijsko za olimpijske igre (leta 2028 v Los Angelesu). Najboljše reprezentance, med katerimi je tudi Norveška, bi lahko zato posegle po kakšni menjavi igralk. Sam upam, da bo Slovenija na evropskem prvenstvu nastopila v najmočnejši postavi in pokazala, česa je sposobna,« je po žrebu razmišljal selektor naše ženske vrste Dragan Adžić.