Adžićeva dekleta razparala latvijsko mrežo

Rokometna reprezentanca Slovenije je več kot suvereno začela kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu za ženske leta 2024 v Švici, Avstriji in na Madžarskem. V celjskem Golovcu so igralke Dragana Adžića tudi brez nekaterih pomembnih članic nekonkurenčno Latvijo razbile kar z 51:13.

Prve reprezentančne gole so vpisale mlade Špela Bajc, Tinkara Kogovšek in Elena Erceg. V nedeljo bodo Slovenke v Chiettiju igrale z močnejšo Italijo, ki so jo izločile spomladi v kvalifikacijah za SP. V skupini 4 je prvi favorit Francija. To je bila najvišja zmaga Slovenk doslej. Latvijkam so v drugem polčasu dovolile le dva gola!

Dragan Adžić je dal priložnost vsem rokometašicam. FOTO: Jozo Čabraja/kolektiff

Slovenskim rokometašicam uvodne kvalifikacijske tekmice z Baltika niso povzročile niti najmanjših težav. Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi so v kultni celjski dvorani Golovec zanesljivo osvojile obe točki.

Slovenija: Latvija 51:13 (24:11) Dvorana Golovec, gledalcev 400, sodnika: Bošnjak in Marić (BiH).

Slovenija: Zupan, Vojnovič, Đajić, Klemenčič 2, Novak 3 (1), Erceg 2, Gros 2 (1), Markovič 6, Stanko 4, A. Abina 3, Ljepoja 6, Zulić 2, Bajc 2 (1), Kogovšek 5, Hrvatin 7 (2), E. Abina 7.

Latvija: Vengra, Hansone, Kanepe, Rutkovska, Krodziniece, Stankevica 1, Makarova, Bilkste, Cibulska 7, Reinfelde 1, Purvina, Kokina, Pruse, Juška, Krole 3, Zaharane 1.

Nastop na zaključnem turnirju, ki bo med 28. novembrom in 15. decembrom prihodnje leto v Baslu, Debrecenu in Innsbrucku ter na Dunaju, si bosta izborili prvo- in drugouvrščena reprezentanca. Slovenijo konec februarja in v začetku marca prihodnje leto čakata dve tekmi s Francijo, v prvi polovici aprila pa še gostovanje v Latviji in domača tekma z Italijo.

Dragan Adžić, selektor Slovenije: »Na tekmi so dobile priložnost za igro tudi mlajše rokometašice, med njimi tudi dve kadetinji, Luna Mija Zupan in Elena Erceg, debi sta dočakali tudi Dijana Đajić in Tinkara Kogovšek. Celotna ekipa je pustila odličen vtis, pristop je bil na visoki ravni. Od začetna reprezentančne akcije se bolj osredotočamo na prihajajoči dvoboj z Italijo, a veseli me, da so tudi tokrat mlade igralke pokazale svojo kakovost ter podpora navijačev, ki so nas znova podprli.«

Učinkovite Eme

Pri Sloveniji, ki je dosegla najbolj prepričljivo reprezentančno zmago, sta bile na današnji tekmi v Celju najbolj učinkoviti Ema Abina in Ema Hrvatin, obe sta dosegli po sedem golov. Ema Markovič in Nataša Ljepoja sta bili uspešni šestkrat. V Italiji ne bo nastopila kapetanka Ana Gros, že danes pa so manjkale Elizabeth Omoregie, Tamara Mavsar, Barbara Lazović in Alja Varagić.