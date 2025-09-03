Za nas Slovence (tudi Dončića), mora biti vsaka tekma finale (VIDEO)

V nadaljevanju preberite:

Aleksa Vlaha se drži neka šampionska karma. Najboljši strelec slovenske rokometne reprezentance zadnjih let je na prvi tekmi za Kielce vsaj za hip prekinil primat Wisle Plock in osvojil poljski superpokal. Dan kasneje je prišel podpret košarkarske rojake, ki so proti Belgiji vpisali prvo zmago na eurobasketu 2025.

V dvorani Spodek (leteči krožnik) v Katovicah je prvič zablestel v reprezentančnem dresu, ko je na svetovnem prvenstvu pred dvema letoma Slovencem utrl pot proti OI 2024. Koprčan se veseli sezone, v kateri bo s Kielcami nastopal v EHF ligi prvakov, s Slovenijo pa januarja na evropskem prvenstvu v Skandinaviji.

Kaj je v intervjuju za Delo povedal Aleks Vlah? Kako je prišlo do srečanja z Luko Dončićem v Katovicah? Kako ocenjuje možnosti košarkarjev na EP? Zakaj je prišel iz Danske na Poljsko? Kaj si obeta v Kielcah? Koga ima za favorita v slovenski ligi? Kaj pričakuje na januarskem evropskem prvenstvu in kako gleda na vzpon mladih talentov ...