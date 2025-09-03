  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Rokomet

    Za nas Slovence (tudi Dončića), mora biti vsaka tekma finale (VIDEO)

    Slovenski rokometni zvezdnik Aleks Vlah je odlično začel zgodbo v Kielcah. Verjame, da lahko košarkarji na Poljskem pridejo daleč. Žal mu je za Koper in Celje.
    Slovenska asa Aleks Vlah in Luka Dončić sta si v Katovicah izmenjala dresa. FOTO: instagram
    Slovenska asa Aleks Vlah in Luka Dončić sta si v Katovicah izmenjala dresa. FOTO: instagram
    Peter Zalokar
    3. 9. 2025 | 05:00
    8:02
    Aleksa Vlaha se drži neka šampionska karma. Najboljši strelec slovenske rokometne reprezentance zadnjih let je na prvi tekmi za Kielce vsaj za hip prekinil primat Wisle Plock in osvojil poljski superpokal. Dan kasneje je prišel podpret košarkarske rojake, ki so proti Belgiji vpisali prvo zmago na eurobasketu 2025.

    V dvorani Spodek (leteči krožnik) v Katovicah je prvič zablestel v reprezentančnem dresu, ko je na svetovnem prvenstvu pred dvema letoma Slovencem utrl pot proti OI 2024. Koprčan se veseli sezone, v kateri bo s Kielcami nastopal v EHF ligi prvakov, s Slovenijo pa januarja na evropskem prvenstvu v Skandinaviji.

    Kaj je v intervjuju za Delo povedal Aleks Vlah? Kako je prišlo do srečanja z Luko Dončićem v Katovicah? Kako ocenjuje možnosti košarkarjev na EP? Zakaj je prišel iz Danske na Poljsko? Kaj si obeta v Kielcah? Koga ima za favorita v slovenski ligi? Kaj pričakuje na januarskem evropskem prvenstvu in kako gleda na vzpon mladih talentov ... 

    Rokomet
    Prestop

    Aleks Vlah podpisal za poljskega velikana

    Najboljši strelec slovenske reprezentance v zadnjih letih Aleks Vlah se bo poleti iz Aalborga preselil na Poljsko h Kielcam, kjer je trener Talant Dušebajev.
    Peter Zalokar 20. 3. 2025 | 14:18
    Rokomet
    Po porazu s Hrvaško

    Hrvatom zadoščenje, sosedom čast; Vlah: Če je to pritisk, nismo v pravem športu

    Slovenija se je veliko prezgodaj poslovila od prvenstva, a vsaj za konec ponudila spektakel. Naslednje veliko tekmovanje evropsko prvenstvo v Skandinaviji.
    Peter Zalokar 27. 1. 2025 | 13:26
    Rokomet
    Aleks Vlah

    Vlah: Pritisk ni izgovor; če bo priložnost, bomo pokvarili veselico

    Najboljši slovenski strelec Aleks Vlah je razočaran, ker je reprezentanca naredila korak nazaj. Za derbi s Hrvaško dovolj energije želje.
    Peter Zalokar 25. 1. 2025 | 18:00
    Rokomet
    Tekma za 1. mesto

    Boleča lekcija in poraz Slovencev, Islandija veliko boljša

    Slovenska rokometna reprezentanca je proti Islandiji izgubila z 18:23 in osvojila drugo mesto v skupini G. V drugi del odhaja z 2 točkama.
    Nejc Grilc 20. 1. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Rokomet
    Aleks Vlah

    Če ne bi bilo Zormana, bi igral za Hrvaško ali BiH

    Koprčan Aleks Vlah je hit lige prvakov in prvi strelec, blesti tudi v reprezentanci. Celje bi zamenjal za klub, ki lovi lovorike. Do Vujovića nima zamer.
    Peter Zalokar 19. 10. 2022 | 19:00
    Slovenija
    Tropski sistem Ferdinand

    Nad Istro nov nevihtni pas, ponekod več kot 100 milimetrov padavin

    Arso je izdal rdeče hidrološko opozorilo za območje slovenske Istre. Dragonja še poplavlja v spodnjem toku, njen pretok se je že začel zmanjševati.
    2. 9. 2025 | 06:10
    Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Premium
    Slovenija
    Turistična zveza Lendava

    Razrešeno predsednico nezakonito odpustili

    Marini Totić je uspelo s tožbo. Prepričana je, da je bila diskreditacija politično motivirana.
    Andrej Bedek 2. 9. 2025 | 05:00
    Premium
    Kolumne
    Kolumna

    Slovenija zaradi krize izgublja Nemčijo

    Krčenje nemškega gospodarstva neposredno vpliva na Slovenijo, ki beleži primanjkljaj v trgovinski menjavi in se sooča z izzivom konkurenčnosti.
    Bojan Ivanc 2. 9. 2025 | 05:00
    Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Aleks VlahRokometna reprezentancaslovenska rokometna reprezentancaUroš ZormanRZSEHF liga prvakovliga NLBMiha ZarabecLuka Dončićeurobasket 2025Dean BombačKlemen FerlinDomen MakucRokometna zveza Slovenije

    Košarka
    Košarka

    Gregor Hrovat: Cilj je izpolnjen, a s tem se ne smemo zadovoljiti

    Po tekmi med Slovenijo in Islandijo je Gregor Hrovat izpostavil, da kljub uvrstitvi v osmino finala še ni konec tekem v skupini D. V četrtek tekma z Izraelom.
    Matic Rupnik 3. 9. 2025 | 07:47
    Tenis
    Tenis

    Alcaraz z lahkoto v polfinale, kjer ga čaka Đoković

    Dobili smo prvi polfinalni par odprtega prvenstva ZDA. V petek se bosta srečala Carlos Alcaraz in Novak Đoković. Jannika Sinnerja četrtfinalni obračun še čaka.
    Matic Rupnik 3. 9. 2025 | 07:16
    Svet
    Neurja

    Ulice v Trstu so se spremenile v reke: prejeli 150 intervencijskih klicev

    Poplavljeni so bili tudi podzemni prostori bolnišnice Maggiore, številne trgovine in stanovanjski prostori. Gasilci so morali reševati več vozil.
    3. 9. 2025 | 07:10
    Premium
    Potovanja
    Južna Srbija

    Srce v Sokobanji ne tolče, ne bije, ampak se ziblje

    Termalno središče, kjer je Ivo Andrić zasnoval zgodovinski roman Most na Drini, so obiskovali že v času rimskega cesarstva.
    3. 9. 2025 | 06:00
    Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Potovanja
    Južna Srbija

    Srce v Sokobanji ne tolče, ne bije, ampak se ziblje

    Termalno središče, kjer je Ivo Andrić zasnoval zgodovinski roman Most na Drini, so obiskovali že v času rimskega cesarstva.
    3. 9. 2025 | 06:00
    Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
