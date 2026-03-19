Trpel je, ampak videl tudi svetlo prihodnost

Slovenski rokometaši so se zbrali prvič po nastopu na evropskem prvenstvu v Skandinaviji, kjer so prikazali dobre predstave in bili vse do zadnjega v igri za polfinale, pa četudi so manjkali mnogi nosilci igre. Eden od igralcev, ki jih je najbolj pogrešal selektor Uroš Zorman, je bil najboljši strelec zadnjih let Aleks Vlah. Zdaj je Koprčan, član Kielc, spet v reprezentančni jati, ki v Zrečah brusi formo za majske kvalifikacije za SP.

»Evo, spet sem nazaj, pogrešal sem to vzdušja, ki vlada v ekipi,« je pod Pohorjem zadovoljen Vlah, ki se je poškodoval 6. januarja na pripravljalni tekmi s Kuvajtom v Trebnjem in ni odpotoval na euro 2026.