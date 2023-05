Toskić: Pokal je po petih letih spet tam, kamor spada

V nadaljevanju preberite:

Rokometni praznik v Ormožu je Celju Pivovarni Laško prinesel 22. pokalno lovoriko, prvo po letu 2018 (v letih 2020 in 2021 turnirja ni bilo zaradi covida-19), domačemu Jeruzalemu v četrtem poskusu prvi preboj v pokalni finale, Krki tretje mesto in Kopru četrto. Alem Toskić je prišel do prvega pokala v vlogi trenerja, kapetan Aleks Vlah in drugi, ki zapuščajo Celje (Tilen Strmljan, Gal Marguč, Matic Suholežnik, Nebojša Bojić ...) pa se bodo poslovili z dvojno krono, saj imajo pivovarji v prvenstvu tri tekme pred koncem praktično neulovljivo prednost. Kaj so po finalu povedali oba trenerja Toskić in Saša Prapotnik ter reprezentanta Tadej Mazej in novopečeni reprezentant Tilen Strmljan?