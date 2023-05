Solze po porazu z Barcelono povedo vse, ti fantje imajo zmagovalno miselnost

V nadaljevanju preberite:

V soboto bo v slovenjgraški športni dvorani veselo. Gostitelji se bodo veselili šestega mesta, ponovitve najboljše uvrstitve v ligi NLB, odkar je klub leta 2011 nastal na novih temeljih. Rokometaši Celja Pivovarne Laško pa bodo prejeli pokal za 26. naslov državnih prvakov. Sezono 2022/23 bodo prvič po letu 2018 končali z dvojno krono, v spominu bo ostala po meteorskem vzponu Aleksa Vlaha v ligi prvakov in reprezentanci, najbolj zaslužen za vrnitev šampionskih časov v Zlatorog pa je trener Alem Toskić, ki je iz fantov izvlekel maksimum.

»Še tretjič bom v Celju začenjal praktično iz ničle. Če bi zadržali vse igralce, sem prepričan, da bi bili enakovredni vsem tekmecem v ligi prvakov, ki bi prišli v Zlatorog. Ta ekipa je pokazala značaj, ima željo, ima voljo. Sprejela je zmagovalno miselnost. Fantje so jokali, ko so v zadnjih minutah zapravili zmago proti Barceloni, to pove vse o njih. Škoda, veliko jih odhaja, veliko je domačih igralcev, kar me še posebej boli, ampak takšna je situacija,« je eden od njegovih odgovorov v intervjuju za Delo.

