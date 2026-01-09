Celje je in bo ostalo zibelka slovenskega rokometa

Bil je 31. marec 2025, ko je Alenka Potočnik Anžič kot prva ženska postala predsednica najuspešnejšega športnega kolektiva v Sloveniji, 26-kratnega državnega prvaka in evropskega prvaka iz leta 2004, RK Celje Pivovarna Laško. Direktorica marketinga pri skupini Hisense Gorenje Europe je vse življenje povezana s športom, bila je košarkarica in po njenih stopinjah je šla kapetanka KK Cinkarna Celje Ana Nuša Anžič.

Poročena je z nekdanjim rokometašem Alešem Anžičem, vodjo celjskih vratarjev, njun 17-letni sin Aljuš velja za enega od najbolj nadarjenih igralcev v evropskem rokometu. Potočnik Anžičeva verjame, da se bo Celje Pivovarna Laško še v njenem štiriletnem mandatu vrnil v ligo prvakov, že v tej sezoni si obeta prvo lovoriko v novi vlogi. Njen dolgoročni cilj je stabilnost kluba, ki se ponaša z akademijo z več kot 600 mladimi športniki.