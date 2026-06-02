Pajoviču se trese stolček: Ne skrbi me

Pri nemškem rokometnem velikanu Flensburgu se je sezona končala brez lovorike in brez uvrstitve v ligo prvakov, zato je vse več vprašanj o prihodnosti slovenskega trenerja Aleša Pajoviča. Poraz v polfinalu zaključnega turnirja evropske lige EHF proti Melsungenu s 30:37 je le še poglobil nezadovoljstvo, čeprav je Flensburg nato v tekmi za tretje mesto premagal Montpellier z 32:30. V bundesligi je bila ekipa, v kateri sta slovenska reprezentanta Blaž Blagotinšek in Domen Novak, tretja.

V klubu javno ostajajo zadržani. Direktor Holger Glandorf je napovedal le »temeljito analizo« po sezoni, športni direktor Ljubomir Vranješ, nekdanji slovenski selektor, pa se za zdaj ne izreka. Nezadovoljstvo je bilo slišati tudi med navijači, ki so po polfinalnem porazu ekipo pospremili z žvižgi.

Težave so se začele že na začetku sezone, ko sta odmevala poraza proti Wetzlarju in Stuttgartu. V zadnjih desetih dneh je Flensburg izgubil še v Magdeburgu, Stuttgartu in na zaključnem turnirju evropske lige. Proti Melsungenu Pajovičeva ekipa ni našla odgovora na igro sedem proti šestim in je v obrambi delovala nemočno, poroča Bild.

Finala si niso zaslužili

Kapetan Johannes Golla je dejal: »Če igraš tako, si finala ne zaslužiš.« Marko Grgić pa je bil še ostrejši: »To, kar smo prikazali v obrambi, skupaj z vratarji, je bilo nevredno dvojnega prvaka. Nimam pojasnil. Ni izgovorov, vsega smo krivi sami.«

V ozadju se medtem že razpravlja o prihodnosti trenerja. Vprašanje, ali bo Pajovič tudi prihodnjo sezono vodil Flensburg, naj bi bilo ena ključnih tem vodstva kluba in svetovalnega odbora, ki ga vodi Boy Meesenburg.

Celjan Pajovič ostaja miren. Po tekmi za tretje mesto je na vprašanje o svoji prihodnosti odgovoril: »Imam še veljavno pogodbo. A vemo tudi, da tvoj položaj ni varen niti, če osvojiš prvenstvo in se uvrstiš na zaključni turnir lige prvakov. To smo videli v Berlinu. A nisem zaskrbljen. Nadaljeval bom svoje delo. Želim izboljšati ekipo, pogodba pa mi velja še eno leto.«

Pajovič je sicer lani v svoji prvi sezoni v Nemčiji osvojil evropsko ligo.

Kandidat Sigurdsson

Kot možni naslednik se omenja Dagur Sigurdsson, nekdanji selektor Nemčije, s katero je leta 2016 osvojil evropski naslov. Zdaj sedi na klopi Hrvaške, ki je januarja na EP osvojila bron. Islandec je bil že med kandidati, preden je Flensburg izbral Pajoviča, trenutno pa na zaključnem turnirju evropske lige deluje kot strokovni komentator za Dyn.

Flensburg je v zadnjih letih že večkrat menjal trenerja. Maik Machulla je odšel aprila 2023, Nicolej Krickau decembra 2024, Pajovič pa je po svetovnem prvenstvu 2025 podpisal pogodbo do leta 2027. Ob tem se spreminja tudi igralski kader. Golla (končuje kariero), Lukas Jörgensen in Kevin Möller poleti odhajajo, Simon Pytlick pa bo najpozneje leta 2027 prestopil k Füchseju Berlin. Prihajajo Aymeric Minne, Simon Möller, Emil Bergholt in Arnar Freyr Arnarsson, leta 2027 pa še portugalska brata Francisco in Martim Costa.