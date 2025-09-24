Želi dokazati, da si zasluži biti v istem stavku kot Yamal in Dončić

Ob žrebu parov za sezono 2025/26 v ligi NLB so v rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško na koledarju z debelim flomastrom obkrožili 4. kolo. Petkov derbi s Slovanom (20.00) bo dal trenerju Klemnu Luzarju prvi bolj merodajen odgovor na vprašanje, ali je mlada celjska ekipa lahko kos branilcem naslova na čelu z Urošem Zormanom. Eden glavnih adutov bo 17-letni celjski biser Aljuš Anžič, ki se je zelo dobro znašel med člani 26-kratnih državnih prvakov.

Že nekaj časa je znano, da je Anžič talent, kakršen se ne rodi vsako desetletje. Ni ga kar tako želela pri tako rosnih letih v svoje vrste zvabiti slovita Barcelona. Da je zares iz pravega testa, je potrdil poleti, ko je nastopal tako v kadetski reprezentanci (do 19 let) na svetovnem prvenstvu v Egiptu kot v mladinski reprezentanci (do 21 let), ki jo je na svetovnem prvenstvu na Poljskem vodil prav Luzar.

Že na prvih treh tekmah sezone je dokazal, da sodi med velike fante. FOTO: Slavko Kolar/CPL

Slednji je dobro začel zgodbo na celjski klopi, vpisal je dve zmagi in nazadnje remi na težkem gostovanju v Slovenj Gradcu. Anžič je na treh tekmah dosegel 12 golov, na mestu srednjega zunanjega igralca ima vendarle prednost še en up, 23-letni Andraž Makuc, brat Domna Makuca iz Barcelone.

V Slovenj Gradcu so se Celjani sprijaznili s točko. FOTO: Slavko Kolar

»Zelo sem vesel, da lahko igram za člane. Fantje so me sprejeli z odprtimi rokami. Veselim se vseh treningov in tekem. Želimo si čim boljšo uvrstitev, cilj je seveda prvo mesto,« skromnosti ne najdemo med osebnostnimi značilnostmi mladega športnika, ki ima s 188 cm in 87 kg že izdelano postavo rokometaša.

Celjani so imeli čudno lansko sezono, začeli so odlično, ob koncu pa ob novici, da jih trener Paulo Pereira zapušča, močno popustili, v pokalu RZS zasedli tretje mesto, v prvenstvu pa šele četrto. Nova predsednica kluba, Aljuševa mama Alenka Potočnik Anžič, je jasno povedala, da pričakuje izboljšanje izida. »Prepričan sem, da smo prava ekipa za to, da naredimo korak navzgor. Zaslužimo si višjo uvrstitev v ligi. Je pa vse v naših rokah in moramo potrditi svojo kakovost na igrišču.«

17 let je 12. februarja dopolnil Aljuš Anžič. 17 je tudi njegova številka dresa. 23 golov je dosegel na tekmi SP do 19 let proti Norveški. 188 centimetrov meri v višino, ima 87 kilogramov.

Zamenjal bi 23 golov

Poletja zanj praktično ni bilo, nastopil je na dveh svetovnih prvenstvih. Življenja svojih vrstnikov dijak drugega letnika srednje ekonomske šole ne pogreša. »To je sestavni del življenja profesionalnega športnika. Rokomet me veseli. Ti svetovni prvenstvi sta mi dali veliko novih izkušenj,« žoge ne bi za počitnice zamenjal Anžič, ki je svetovno rokometno javnost nase najbolj opozoril, ko je proti Norveški dosegel neverjetnih 23 golov. Družbena omrežja so preplavili posnetki njegovih zadetkov.

Poleti je blestel v reprezentančnem dresu. FOTO: RZS

»Ta tekma je bila zares neverjetna, a takoj bi zamenjal vseh 23 golov za dve točki, ki bi nas verjetno popeljali v četrtfinale. Tako pa je bila ena premalo. Sem pa bil zelo vesel in hvaležen, da so mi soigralci in trenerski štab zaupali takšno vlogo,« se ni želel preveč hvaliti Anžič, čigar oče Aleš Anžič je v klubu trener vratarjev. Hitro so sledile primerjave z Laminom Yamalom, Luko Dončićem, Ivanom Balićem, tudi Zormanom ... »Tega ne jemljem kot pritisk, ampak privilegij, da se lahko znajdem v istem stavku s takšnimi imeni. Vem, da so pričakovanja velika. Po svojih najboljših močeh se bom trudil, da jih upravičim.«

V ligi NLB je zbral 12 golov. FOTO: CPL

Zavedam se, da je Celje še vedno eno najboljših okolij za mladega rokometaša. Aljuš Anžič

Tujina lahko počaka

Prvega julija je podpisal prvo profesionalno pogodbo do leta 2028. Snubila ga je Barcelona. Bi ostal v Celju, če ne bi spomladi predsednica postala njegova mama, sicer direktorica marketinga za Evropo v podjetju Hisense? »Ta odločitev je bila sprejeta že prej. Zavedam se, da je Celje še vedno eno najboljših okolij za mladega rokometaša. Podpisal sem za tri leta in v tem času želim napredovati do te mere, da bom lahko kot izdelan igralec odšel v tujino.«

Na kadetskem SP je na eni tekmi dosegel 23 golov. FOTO: IHF

Starejša sestra Ana Nuša Anžič je šla po maminih košarkarskih stopinjah in je kapetanka državnih prvakinj ŽKK Cinkarna Celje. Da so trije člani družine v istem klubu, ga ne moti. »Doma se skušamo čim manj pogovarjati o rokometu, teme ostajajo klasične družinske. V klubu se z mamo ne srečujem veliko, z očetom sva skupaj na treningih, toda imava enak odnos kot z vsemi ostalimi. Tako je tudi prav.«