  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Rokomet

    Želi dokazati, da si zasluži biti v istem stavku kot Yamal in Dončić

    Mladi celjski as Aljuš Anžič bo v petek v Zlatorogu dočakal derbi s Slovanom. Želela ga je Barcelona, raje se bo kalil doma. Bo prepričal tudi Uroša Zormana?
    Prvega julija je Aljuš Anžič podpisal prvo člansko pogodbo. FOTO: Slavko Kolar/CPL
    Galerija
    Prvega julija je Aljuš Anžič podpisal prvo člansko pogodbo. FOTO: Slavko Kolar/CPL
    Peter Zalokar
    24. 9. 2025 | 17:30
    24. 9. 2025 | 18:03
    5:19
    A+A-

    Ob žrebu parov za sezono 2025/26 v ligi NLB so v rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško na koledarju z debelim flomastrom obkrožili 4. kolo. Petkov derbi s Slovanom (20.00) bo dal trenerju Klemnu Luzarju prvi bolj merodajen odgovor na vprašanje, ali je mlada celjska ekipa lahko kos branilcem naslova na čelu z Urošem Zormanom. Eden glavnih adutov bo 17-letni celjski biser Aljuš Anžič, ki se je zelo dobro znašel med člani 26-kratnih državnih prvakov.

    image_alt
    Celjani (med vrsticami) vrgli rokavico Slovanu

    Že nekaj časa je znano, da je Anžič talent, kakršen se ne rodi vsako desetletje. Ni ga kar tako želela pri tako rosnih letih v svoje vrste zvabiti slovita Barcelona. Da je zares iz pravega testa, je potrdil poleti, ko je nastopal tako v kadetski reprezentanci (do 19 let) na svetovnem prvenstvu v Egiptu kot v mladinski reprezentanci (do 21 let), ki jo je na svetovnem prvenstvu na Poljskem vodil prav Luzar.

    Že na prvih treh tekmah sezone je dokazal, da sodi med velike fante. FOTO: Slavko Kolar/CPL
    Že na prvih treh tekmah sezone je dokazal, da sodi med velike fante. FOTO: Slavko Kolar/CPL

    Slednji je dobro začel zgodbo na celjski klopi, vpisal je dve zmagi in nazadnje remi na težkem gostovanju v Slovenj Gradcu. Anžič je na treh tekmah dosegel 12 golov, na mestu srednjega zunanjega igralca ima vendarle prednost še en up, 23-letni Andraž Makuc, brat Domna Makuca iz Barcelone.

    V Slovenj Gradcu so se Celjani sprijaznili s točko. FOTO: Slavko Kolar
    V Slovenj Gradcu so se Celjani sprijaznili s točko. FOTO: Slavko Kolar

    »Zelo sem vesel, da lahko igram za člane. Fantje so me sprejeli z odprtimi rokami. Veselim se vseh treningov in tekem. Želimo si čim boljšo uvrstitev, cilj je seveda prvo mesto,« skromnosti ne najdemo med osebnostnimi značilnostmi mladega športnika, ki ima s 188 cm in 87 kg že izdelano postavo rokometaša.

    Celjani so imeli čudno lansko sezono, začeli so odlično, ob koncu pa ob novici, da jih trener Paulo Pereira zapušča, močno popustili, v pokalu RZS zasedli tretje mesto, v prvenstvu pa šele četrto. Nova predsednica kluba, Aljuševa mama Alenka Potočnik Anžič, je jasno povedala, da pričakuje izboljšanje izida. »Prepričan sem, da smo prava ekipa za to, da naredimo korak navzgor. Zaslužimo si višjo uvrstitev v ligi. Je pa vse v naših rokah in moramo potrditi svojo kakovost na igrišču.«

    17

    let je 12. februarja dopolnil Aljuš Anžič.

    17

    je tudi njegova številka dresa.

    23

    golov je dosegel na tekmi SP do 19 let proti Norveški.

    188

    centimetrov meri v višino, ima 87 kilogramov.

    Zamenjal bi 23 golov

    Poletja zanj praktično ni bilo, nastopil je na dveh svetovnih prvenstvih. Življenja svojih vrstnikov dijak drugega letnika srednje ekonomske šole ne pogreša. »To je sestavni del življenja profesionalnega športnika. Rokomet me veseli. Ti svetovni prvenstvi sta mi dali veliko novih izkušenj,« žoge ne bi za počitnice zamenjal Anžič, ki je svetovno rokometno javnost nase najbolj opozoril, ko je proti Norveški dosegel neverjetnih 23 golov. Družbena omrežja so preplavili posnetki njegovih zadetkov.

    image_alt
    Aljuš Anžič, rokometni Lamine Yamal, štel do 23 (VIDEO)

    Poleti je blestel v reprezentančnem dresu. FOTO: RZS
    Poleti je blestel v reprezentančnem dresu. FOTO: RZS

    »Ta tekma je bila zares neverjetna, a takoj bi zamenjal vseh 23 golov za dve točki, ki bi nas verjetno popeljali v četrtfinale. Tako pa je bila ena premalo. Sem pa bil zelo vesel in hvaležen, da so mi soigralci in trenerski štab zaupali takšno vlogo,« se ni želel preveč hvaliti Anžič, čigar oče Aleš Anžič je v klubu trener vratarjev. Hitro so sledile primerjave z Laminom Yamalom, Luko Dončićem, Ivanom Balićem, tudi Zormanom ... »Tega ne jemljem kot pritisk, ampak privilegij, da se lahko znajdem v istem stavku s takšnimi imeni. Vem, da so pričakovanja velika. Po svojih najboljših močeh se bom trudil, da jih upravičim.«

    V ligi NLB je zbral 12 golov. FOTO: CPL
    V ligi NLB je zbral 12 golov. FOTO: CPL

    Zavedam se, da je Celje še vedno eno najboljših okolij za mladega rokometaša.

    Aljuš Anžič

    Tujina lahko počaka

    Prvega julija je podpisal prvo profesionalno pogodbo do leta 2028. Snubila ga je Barcelona. Bi ostal v Celju, če ne bi spomladi predsednica postala njegova mama, sicer direktorica marketinga za Evropo v podjetju Hisense? »Ta odločitev je bila sprejeta že prej. Zavedam se, da je Celje še vedno eno najboljših okolij za mladega rokometaša. Podpisal sem za tri leta in v tem času želim napredovati do te mere, da bom lahko kot izdelan igralec odšel v tujino.«

    image_alt
    Celjski dragulj ostaja doma

    Na kadetskem SP je na eni tekmi dosegel 23 golov. FOTO: IHF
    Na kadetskem SP je na eni tekmi dosegel 23 golov. FOTO: IHF

    Starejša sestra Ana Nuša Anžič je šla po maminih košarkarskih stopinjah in je kapetanka državnih prvakinj ŽKK Cinkarna Celje. Da so trije člani družine v istem klubu, ga ne moti. »Doma se skušamo čim manj pogovarjati o rokometu, teme ostajajo klasične družinske. V klubu se z mamo ne srečujem veliko, z očetom sva skupaj na treningih, toda imava enak odnos kot z vsemi ostalimi. Tako je tudi prav.«

    Sorodni članki

    Šport  |  Rokomet
    Celje Pivovarna Laško

    Celjani (med vrsticami) vrgli rokavico Slovanu

    Rokometaši Celja Pivovarne Laško ambiciozno v novo sezono. Trener Klemen Luzar stavi na ekipni duh in trdo delo. S prvakom Slovanom že konec meseca.
    Peter Zalokar 12. 9. 2025 | 17:39
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Celje Pivovarna Laško

    Prva predsednica verjame v preporod evropskega Celja (FOTO)

    Alenka Potočnik Anžič iz Hisense Europe je nova predsednica rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Nekdanja košarkarica tudi družinsko povezana z rokometom.
    Peter Zalokar 31. 3. 2025 | 20:07
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Neverjeten dosežek

    Aljuš Anžič, rokometni Lamine Yamal, štel do 23 (VIDEO)

    Biser celjskega rokometa Aljuš Anžič je proti Norveški na SP do 19 let dosegel 23 golov iz 25 strelov. Slovenija po remiju še upa na četrtfinale v Egiptu.
    Peter Zalokar 11. 8. 2025 | 19:16
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    RK Celje Pivovarna Laško

    Celjski dragulj ostaja doma

    V Celju Pivovarni Laško ne skrivajo navdušenja, ker bo zelo obetavni najstnik ostal pri matičnem klubu. Primerjave s Kopitarjem in Dončićem.
    3. 7. 2025 | 21:58
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    SP do 21 let

    Mladi Slovenci z draguljem Anžičem v boju za kolajne

    Reprezentanca do 21 let pod vodstvom Klemna Luzarja je še neporažena na SP in jo jutri čaka prva tekma drugega dela proti Avstriji. Aljuš Anžič omrežil stroko.
    Peter Zalokar 22. 6. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Primož Roglič: Za kronometer nisem opravil domače naloge

    Zasavski orel, ki bi lahko bil skriti slovenski adut za svetovno prvenstvo v Ruandi, zaključuje višinske priprave na Sierri Nevadi.
    Miha Hočevar 23. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višje nadomestilo za brezposelnost od januarja

    Zavod bo po novem aktivno posredoval tudi študentsko delo. Širi se nabor razlogov za uvrstitev delodajalcev na črne liste.
    Barbara Hočevar 23. 9. 2025 | 15:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Moskva ponuja začetek po koncu Novega Starta

    Se bo Trump strinjal s Putinovim predlogom o podaljšanju sporazuma, ki ga je nekoč označil za protiameriškega?
    Boris Čibej 23. 9. 2025 | 17:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Generalna skupščina OZN

    Nataša Pirc Musar za multilateralizem, Donald Trump proti

    Predsednica Slovenije se je zavzela za svetovalno mnenje mednarodnega sodišča o pravici veta stalnih članic varnostnega sveta.
    Barbara Kramžar 23. 9. 2025 | 21:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Novartis

    Prihodnost proizvodnje zdravil z umetno inteligenco

    Proces izdelave zdravil mora biti enako vrhunski kot njihov razvoj. Umetna inteligenca je pomočnik proizvodnje, človek pa ostaja glavni odločevalec.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Tomaž Gornik, Better

    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Želim si, da bi Slovenija vzpostavila digitalna vrata za vstop pacientov v zdravstveni sistem, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Več zdravih let življenja si lahko zagotovimo sami

    Med glavnimi dejavniki tveganja za bolezni so kajenje, neprimerna prehrana in premalo gibanja.
    Milka Bizovičar 24. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za zobozdravnika odštejemo 80 milijonov evrov na leto

    Ustno zdravje vpliva na splošno zdravje; le za zdravila iz žepa plačujemo več kot za zobe.
    Milka Bizovičar 24. 9. 2025 | 05:15
    Preberite več

    Več iz teme

    Aljuš AnžičCelje Pivovarna LaškoRZSUroš ZormanRokometna zveza Slovenijeslovenska rokometna reprezentancaRD Slovanliga NLB1. srlAlenka Potočnik Anžič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Gospodarska zbornica proti regulaciji, potem pa državo kliče na pomoč

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domače razprave o vrednosti dela do globalne arene, kjer odmevajo narcisoidni monologi in rožljajo brezpilotni letalniki.
    24. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Smrt demokracije v srcih zoomerjev ali zakaj mladi Američani verjamejo v nasilje

    Po seriji političnih umorov v ZDA raziskave kažejo na zaskrbljujoč trend: mladi zaradi nezaupanja v demokracijo in revščine opravičujejo nasilje.
    24. 9. 2025 | 17:47
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    SP v Kigaliju

    Odlična novica iz Benečije, Omrzel zmagal že pred petkom

    Slovenski kolesarji do 23 let bodo v petek v Kigaliju lovili visoko uvrstitev, na kolajno meri Jakob Omrzel, ki je podpisal profesionalno pogodbo z Bahrainom.
    24. 9. 2025 | 17:36
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Aljuš Anžič

    Želi dokazati, da si zasluži biti v istem stavku kot Yamal in Dončić

    Mladi celjski as Aljuš Anžič bo v petek v Zlatorogu dočakal derbi s Slovanom. Želela ga je Barcelona, raje se bo kalil doma. Bo prepričal tudi Uroša Zormana?
    Peter Zalokar 24. 9. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Povprečna plača

    Hrvaška po višini neto plače skoraj ujela Slovenijo

    Razlika med povprečno neto plačo se je v juliju zmanjšala na slabih deset odstotkov, medtem ko je razlika v bruto plači skoraj 26-odstotna.
    24. 9. 2025 | 16:46
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    SP v Kigaliju

    Odlična novica iz Benečije, Omrzel zmagal že pred petkom

    Slovenski kolesarji do 23 let bodo v petek v Kigaliju lovili visoko uvrstitev, na kolajno meri Jakob Omrzel, ki je podpisal profesionalno pogodbo z Bahrainom.
    24. 9. 2025 | 17:36
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Aljuš Anžič

    Želi dokazati, da si zasluži biti v istem stavku kot Yamal in Dončić

    Mladi celjski as Aljuš Anžič bo v petek v Zlatorogu dočakal derbi s Slovanom. Želela ga je Barcelona, raje se bo kalil doma. Bo prepričal tudi Uroša Zormana?
    Peter Zalokar 24. 9. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Povprečna plača

    Hrvaška po višini neto plače skoraj ujela Slovenijo

    Razlika med povprečno neto plačo se je v juliju zmanjšala na slabih deset odstotkov, medtem ko je razlika v bruto plači skoraj 26-odstotna.
    24. 9. 2025 | 16:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naprava, ki je prepričala tudi Zvezo potrošnikov Slovenije

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Kultura

    Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    »Ali sploh razumete moj posel?«

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Še nekaj tednov in Windows 10 bo le še spomin. Kaj storiti?

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo