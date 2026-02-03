Ana Gros: Hvala za vsa čudovita leta, čas je za slovo (VIDEO)

Po 25 letih kariere, ki jo je začela v domačem Velenju, bo kariero sklenila najboljša rokometašica v samostojni Sloveniji Ana Gros. Na družbenih omrežjih je desna zunanja igralka, ki je pred kratkim dopolnila 35 let, sporočila, da je ta sezona pri francoskem Brestu njena zadnja.

Grosova je med drugim z Györom osvojila EHF ligo prvakinj (2024) ter bila dolga leta kapetanka slovenske reprezentance, s katero je nastopila na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, kjer je bila skupaj z Benjaminom Savškom zastavonoša na otvoritvi. Profesionalno kariero je začela pri Olimpiji, največ časa prebila pri Krimu Mercatorju, igrala pa tudi za Györ, Thüringer HC, Metz, Brest in CSKA Moskva. Velja za eno najboljših levorokih strelk v zgodovini evropskega rokometa.

Za Slovenijo je zbrala 159 nastopov in dosegla rekordnih 767 golov. Leta 2013 je osvojila srebrno kolajno na sredozemskih igrah. Reprezentančno kariero je sklenila po OI 2024. V klubski karieri je bila trikrat slovenska prvakinja s Krimom, trikrat je bila madžarska prvakinja z Györom, s Thüringerjem je osvojila nemško prvenstvo. Z Metzem je bila francoska prvakinja trikrat, enkrat pa z Brestom. V ligi prvakinj je bila finalistka leta 2012 (Györ) in leta 2021 (CSKA).

Bila je najboljša strelka francoskega prvenstva v letih 2016 in 2018 in najboljša igralka francoske lige leta 2021. V sezoni 2022/23 jo je EHF razglasil za najboljšo desno zunanjo igralko lige prvakinj.