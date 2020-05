FOTO:Ana Gros se vrača domov, končno bo lahko šla na kavico

Ljubljana - Če ne bi ene zadnjih tekem v tej nesrečni sezoni odigrala proti bivšemu klubu Krimu Mercatorju na Kodeljevem, bi imela naša najboljša rokometašica Ana Gros gotovo še malo več domotožja med osemtedenskim bivanjem v karanteni v francoskem Brestu. Ta se je zdaj končala, a ukrepi zaradi pandemije koronavirusa so še vedno strogi, 29-letna športnica naj bi se v petek vrnila v domovino, kjer bo lahko končno popila kavo na terasi enega od velenjskih lokalov. »Čakali smo odločitev, ali bomo spet trenirali ali ne. Ker to še lep čas ne bo dovoljeno, so nam v klubu prižgali zeleno luč, da lahko gremo domov. Saj bi ...