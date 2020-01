Apetiti so še večji

Portugalci so svojo nalogo opravili in malone »razvrednotili« našo tekmo z Norveško. Za kar se je Slovenija pripravljala v taktično tehničnem smislu, je tako rekoč padlo v vodo. Pa ne bom rekel, da je tekmo z Norveško vzela »na lahko«, enostavno postala je drugačna.Verjamem, da so si fantje želeli zmagati, toda po drugi strani je selektor Ljubomir Vranješ lahko spočil najboljše, drugim, ki so doslej igrali manj, pa dal priložnost, da ga izzovejo in mislim, da je to v veliki meri kar uspelo.Uvrstitev v polfinale je izjemen uspeh, ki je toliko več vreden, ker so fantje prišli do njega na tujem. In ni še konec. Osnovni cilj uvrstitev v kvalifikacije za olimpijske igre je dosežen, drugi je na dosegu rok. Najraje bi videl, da bi Slovenija postala evropski prvak, kar bi pomenilo, da se je uvrstila tudi na OI. Kolajna, srebrna ali bronasta, okoli vratu in olimpijski turnir bi bilo tudi odlično. Med uvrstitvijo na OI ali kolajno pa raje ne bi izbiral. Recimo, da so apetiti porasli in da ima Slovenija širino in igralce iz najboljših evropskih klubov.Na EP je bila Slovenija v pravem trenutku na pravem mestu. Zadeve so se »poklopile«. Na roko sta ji šla tudi zgodnja slovesa Dancev in Francozov. Tudi poraz z Madžarsko je bil pravšen, s komerkoli drugim bi izgubila, bi bil morda položaj drugačen. Slabosti so bile skrite in se niso opazile. Skozi turnir so se stopnjevale motivacija, borbenost in forma. Glede na stanje pred EP je bila sprememba pozitivna v vsem. Prav to je potrebovala Slovenija, da je prišla v položaj, ko se lahko nadeja velikih stvari.Polfinalisti so močni. Španci so pričakovani, Hrvati so vedno nabrušeni, Norvežani so zadnja leta na vrhu. Slovenija se je vrnila v evropski vrh. Ponuja se ji še več, fantje se zavedajo priložnosti.