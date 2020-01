Avstrijci s Pajovičem korak bližje velikim

Dunaj

Nikola Bilyk je ta čas drugi strelec EP. FOTO: Reuters

Bilyk ni robot

Ales Pajovič želi prvenstvo končati s štirimi zmagami na sedmih tekmah. FOTO: Reuters

Spopad titanov

- Po Švedski še druga gostiteljica 14. evropskega prvenstva ne bo videla zaključnega turnirja v Stockholmu. Avstrija s slovenskim selektorjemsinoči ni bila kos Nemčiji, ki si je z zmago (34:22) zagotovila tretje mesto v skupini I glavnega dela na Dunaju. Tako je že tudi jasno, da bosta obe vstopnici v olimpijske kvalifikacije osvojili reprezentanci v »slovenski« skupini II v Malmöju.Avstrijci, ki so blesteli v predtekmovanju in naprej prenesli dve točki, so v drugem delu naleteli na preveč zahtevne tekmece. Hrvaška in Španija, udeleženki polfinala, ki se bosta danes pomerili za prvo mesto, sta jih ugnali (le) za štiri gole, Nemci kar za 12.Jutri bodo Pajovič in njegovi želeli turnir skleniti s častno zmago proti Belorusiji, kar bi jim na koncu prineslo solidno sedmo ali osmo mesto med 24 reprezentancami. Na domačem EP 2010 je bila Avstrija deveta med 16.»Bitter nam je zaklenil vrata,« je vzrok za visok poraz v nemškem veteranu našel Pajovič, ki so mu Avstrijci nepričakovano dali selektorsko službo lansko pomlad. »Jogi«(37) je bil res izjemen, zaustavil je 15 od 28 strelov (54 %). Le tri leta starejši Pajovič ni skrival razočaranja po najhujšem porazu na klopi severnih sosedov.»Iz tega poraza se moramo nekaj naučiti. Doslej so imeli naši fantje odlično prvenstvo. Moramo se opravičiti navijačem, a tudi ostati enotni,« opozarja »Pajo«, ki nikakor noče prvega velikega tekmovanja zapustiti sklonjene glave. »Hočem ti dve točki proti Belorusiji, to bi pomenilo najvišjo avstrijsko uvrstitev doslej. Ne bi bil pa poraz nič tragičnega. Naredili smo ogromen korak naprej,« ima še višje načrte Celjan iz Gradca.Njegova ekipa je dolgo letela na krilih kapetanaiz Kiela, za Norvežanomdrugim strelcem prvenstva z 39 goli, ki je moral za 20 minut na klop. »Zmanjkalo mu je moči. Na petih tekmah je igral skupaj več kot štiri ure. Saj ni robot.«, dolgoletni član Magdeburga, je dodal 30 zadetkov,, nekdanji igralec Slovana, pa 29. Potem se bolj ali manj konča, Avstrija še nima dolge klopi, to bo naslednji Pajovičev cilj.Jutri bodo oči kajpak uprte v prvo tekmo, na kateri se bosta pomerili neporaženi reprezentanci, branilci naslova iz Španije in Hrvati, ki lovijo edino manjkajočo zlato kolajno. Kdor bo zmagal, se bo v petkovem polfinalu bržčas izognil še tretji neporaženi ekipi Norveške.