Avstrijska pravljica še naprej traja, Pajovič nacionalni junak

Običajno se v tretjem januarskem tednu je vsa pozornost avstrijskih športnih privržencev namenjena kitzbülskemu smučarskemu spektaklu, toda v tej zimi je drugače, saj še naprej traja rdeče-belo-rdeča rokometna pravljica.

Ta se je začela že s senzacionalnim učinkom moštva, ki se je v zahtevni skupini uvodnega dela s Španijo, Hrvaško in z Romunijo brez poraza uvrstilo naprej, nato ugnalo Madžarsko ter v izjemni predstavi remiziralo z gostitelji Nemci. Več kot 20.000 gledalcev je v Kölnu, v največji dvorani v državi, je odprtih ust na sobotni večer spremljalo boj, v katerem so naši severni sosedje v zadnjih 10 minut vstopili s prednostjo štirih golov, nato so jih gostitelji ujeli, več od remija pa niso dosegli. In Avstrija, ki jo uspešno vodi Celjan Aleš Pajovič, tako še vedno ohranja možnosti za uvrstitev v polfinale.

»Bili smo boljši in na koncu izgubili točko. Proti Nemcem pred 20.000 njihovih navijačev. Neverjetno, klobuk dol, fantom lahko samo čestitam,« je bil upravičeno navdušen Pajovič, kapetan moštva Nikola Bylik, sin nekdanjega ukrajinskega rokometaša Sergeja Bylika pa je poudaril: »Ni kaj drugega povedati, kot da pišemo zgodovinsko poglavje avstrijskega rokometa.«