Barbara Lazović drugič mamica

Dolgoletna rokometna reprezentantka Barbara Lazović (37) je drugič postala mamica. Družini se je pridružil mali Petar. Barbara in njen mož, črnogorski rokometaš Vuk Lazović, imata že 15-letnega sina Luko.

Čestitkam se je pridružil tudi Krim OTP Group Mercator, kjer je začela in končala športno pot. »Barbara, iskrene čestitke tebi in tvoji družini! Želimo vam veliko zdravja, sreče, skupnih nepozabnih trenutkov in prespanih noči,« so zapisali pri slovenskih prvakinjah.

Reprezentantka je bila od leta 2008. FOTO: Reuters

Bizeljčanka, ki se je pred poroko leta 2017 pisala Varlec, je za Slovenijo zbrala 112 nastopov in 328 golov. V tujini je igrala za Zaječar, Vardar, CSM Bukarešto in Budućnost. Kariero je končala lani kot kapetanka Krima.