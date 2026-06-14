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Rokomet

Barcelona na evropskem vrhu, med junaki tudi Slovenca

Rokometaši Barcelone so znova evropski klubski prvaki, potem ko so v finalu zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu premagali Füchse Berlin.
Blaž Janc si je v majici Barcelone priigral naslov evropskega prvaka. FOTO: Ronny Hartmann/AFP
Galerija
Blaž Janc si je v majici Barcelone priigral naslov evropskega prvaka. FOTO: Ronny Hartmann/AFP
Š. R., STA
14. 6. 2026 | 19:50
14. 6. 2026 | 19:53
2:49
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Rokometaši Barcelone so znova evropski klubski prvaki. Katalonski velikan je v finalu zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu premagal nemški Füchse Berlin s 37:34 (20:16) in osvojil že 13. naslov v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Barcelona je na rokometni Mont Blanc stopila že v letih 1991, 1996-2000, 2005, 2011, 2015, 2021, 2022 in 2024. Tokrat je v dvorani, ki velja za srce evropskega klubskega rokometa, potrdila status najuspešnejšega kluba v zgodovini tekmovanja.

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Janc in Makuc četrtič na evropskem tronu, Cehte prvič?

Füchse Berlin je še drugič zapored ostal tik pod vrhom. Nemški klub je lani v finalu v Kölnu izgubil proti Magdeburgu z 26:32, tudi letos pa mu zadnji korak ni uspel. Berlinčani so se borili do konca, toda Barcelona je v ključnih trenutkih znala ohraniti prednost in mirnost.

Domen Makuc v akciji. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
Domen Makuc v akciji. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Finale je imel tudi izrazit slovenski pečat. V dresu Barcelone sta pomembno vlogo odigrala Blaž Janc in Domen Makuc. Janc je k zmagi prispeval šest golov, Makuc, ki se po koncu sezone seli v nemški Kiel, pa pet. Pri Füchseju je igral Nejc Cehte, a se ni vpisal med strelce. Najbolj učinkovit pri Barceloni je bil Portugalec Luis Frade s sedmimi goli, pri nemški ekipi pa je danski zvezdnik Mathias Gidsel dosegel osem golov.

Barcelona nasledila Magdeburg

V tekmi za tretje mesto je Magdeburg premagal danski Aalborg z 32:26 (17:11) in tako vsaj delno ublažil razočaranje po polfinalnem porazu.

Zadnjih deset evropskih prvakov:
2026: Barcelona
2025: Magdeburg
2024: Barcelona
2023: Magdeburg
2022: Barcelona
2021: Barcelona
2020: Kiel
2019: Vardar Skopje
2018: Montpellier
2017: Vardar Skopje

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Šport

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