Barcelona na evropskem vrhu, med junaki tudi Slovenca

Rokometaši Barcelone so znova evropski klubski prvaki. Katalonski velikan je v finalu zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu premagal nemški Füchse Berlin s 37:34 (20:16) in osvojil že 13. naslov v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Barcelona je na rokometni Mont Blanc stopila že v letih 1991, 1996-2000, 2005, 2011, 2015, 2021, 2022 in 2024. Tokrat je v dvorani, ki velja za srce evropskega klubskega rokometa, potrdila status najuspešnejšega kluba v zgodovini tekmovanja.

Füchse Berlin je še drugič zapored ostal tik pod vrhom. Nemški klub je lani v finalu v Kölnu izgubil proti Magdeburgu z 26:32, tudi letos pa mu zadnji korak ni uspel. Berlinčani so se borili do konca, toda Barcelona je v ključnih trenutkih znala ohraniti prednost in mirnost.

Domen Makuc v akciji. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Finale je imel tudi izrazit slovenski pečat. V dresu Barcelone sta pomembno vlogo odigrala Blaž Janc in Domen Makuc. Janc je k zmagi prispeval šest golov, Makuc, ki se po koncu sezone seli v nemški Kiel, pa pet. Pri Füchseju je igral Nejc Cehte, a se ni vpisal med strelce. Najbolj učinkovit pri Barceloni je bil Portugalec Luis Frade s sedmimi goli, pri nemški ekipi pa je danski zvezdnik Mathias Gidsel dosegel osem golov.

Barcelona nasledila Magdeburg

V tekmi za tretje mesto je Magdeburg premagal danski Aalborg z 32:26 (17:11) in tako vsaj delno ublažil razočaranje po polfinalnem porazu.