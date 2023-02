Belkaied, Ivanković in Mazej ukrotili ose v Zlatorogu

V nadaljevanju preberite:

Velik korak k ubranitvi naslova državnih prvakov in 26. prvenstveni zvezdici so storili rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so v 15. kolu lige NLB precej suvereno premagali Gorenje z 28:22. Ekipa Alema Toskića je pokazala evropsko formo, s katero bo v sredo želela nastopanje v EHF ligi prvakov končati s prestižno zmago proti Aalborgu. Kaj sta povedala junaka tekme, vratar Yassine Belkaied in Ante Ivanković?