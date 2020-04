FOTO:Belorusija, obljubljena dežela – vsaj ta hip

Brest - Jaka Malus je šel poleti v najbolj zaprto državo v Evropi, zdaj je v najbolj odprti državi v Evropi. Belorusija je praktično edina na stari celini, ki je novi koronavirus ni zamrznil. Tam življenje poteka skoraj povsem normalno. Malus pa je verjetno ta čas najbolje pripravljeni in najbolj zadovoljni slovenski rokometaš ...»Ravno smo končali trening,« je iz Bresta, kjer igra za tamkajšnji Meškov, sporočil Malus. Trening? Tako čudno in tako nostalgično se to sliši v času, ko je šport praktično ugasnil. Njegovi kolegi po vsej celini že tri tedne pogrešajo dnevno rutino, delajo vaje sami, zaprti med štirimi ...