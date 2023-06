Marko Bezjak osvojil Evropo in že v dvigalu odprl južno fronto

V nadaljevanju preberite:

Zaradi svoje tihe in skromne narave Marko Bezjak nikdar ni bil deležen toliko pozornosti kot reprezentančni soigralci Uroš Zorman, Jure Dolenec, Gorazd Škof, Luka Žvižej, Dean Bombač in Vid Kavtičnik, toda njegovi uspehi govorijo zase. Desetletno obdobje v Magdeburgu je zaokrožil na najboljši način, z osvojitvijo EHF lige prvakov. V prvem nastopu na F4 v Kölnu je bil eden ključnih rokometašev trenerja Benneta Wiegerta, ki so v polfinalu po izvajanju sedemmetrovk premagali branilca naslova Barcelono in v finalu po podaljšku še Kielce.

»Bezo« pa še ni rekel zadnje, seli se v Nexe k Branku Tamšetu, kjer bo poskušal streti morda najtrši oreh in s hrvaškega prestola strmoglaviti Zagreb. Kaj je v intervjuju za Delo povedal Bezjak, kakšno je bilo praznovanje, kdaj ga čaka sprejem v Ormožu. Kako je sprejel smrt poljskega novinarja in kako je komentiral sojenje sokrajanov Davida Soka in Bojana Laha? Ga bomo še videli v reprezentanci? Koga je srečal v dvigalu hotela v Kölnu?