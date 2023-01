Biti stabilni, tudi ko rezultat ni na njihovi strani

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v nedeljo odigrale prvo evropsko tekmo v koledarskem letu 2023. Čaka jih pomemben obračun za napredovanje iz skupinskega dela lige prvakinj. Tekmice v dvorani Tivoli, dvoboj se bo začel ob 16. uri, bodo igralke nemškega Bietigheima. Vstop v leto 2023 bo za krimovke zahteven. Tokratne tekmice bodo namreč aktualne nemške državne prvakinje, ki so ljubljanski zasedbi na prvi medsebojni tekmi zadale najvišji poraz v sezoni (23:30). »Tisto je bilo na začetku sezone in prepričana sem, da smo od takrat zelo napredovale,« je spomin na prvi obračun na novinarski konferenci obudila vratarka Barbara Arenhart.

Slovenska ekipa je na zadnji tekmi leta 2022 vknjižila dve točki, Nemke so se znašle v manjši krizi. »Zagotovo lahko v novo leto vstopimo z novo zmago. Verjamem, da bomo boljše kot v Nemčiji in da bomo pokazale naš pravi obraz,« je pred desetim kolom najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja dejala Valentina Klemenčič. »Zadnja tekma proti ekipi Bresta je bila zelo dober primer tega, kako moramo igrati na naslednjih tekmah. Bili smo zelo stabilni, tudi ko rezultat ni bil na naši strani. Verjamem, da lahko kljub nekaj dnem premora takšno predstavo pokažemo tudi v nedeljo proti Bietigheimu,« pa je bil v napovedi naslednjega obračuna optimističen trener Dragan Adžić.

Krimovke bodo po devetih letih skušale leto spet začeti z evropsko zmago, nazadnje jim je to uspelo leta 2014 proti Larviku. Na nedeljski tekmi bodo morale paziti predvsem na Julio Maidhof, nemška reprezentantka je v tej sezoni v klubskem dresu dosegla že 45 golov v evropski konkurenci, šest ljubljanski ekipi na prvi tekmi. Ljubljanska ekipa je na doslej zadnjem dvoboju v Franciji konec decembra premagala Brest in se francoski ekipi približala le na točko zaostanka. Francozinje so šeste s sedmimi točkami, krimovke mesto za njimi. V skupini A sicer vodi Bukarešta s 15 točkami, sledijo pa Kristiansand (13), Odense (12) in Bietigheim (10).