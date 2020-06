Blagotinšek ubranil naslov

Spirit Slovenija

/

Ne zamudite priložnosti za sklepanje poslov v tujini

SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem ponuja nove priložnosti za krepitev poglobljenih informacij in znanja o tujih trgih, predstavitev na mednarodnih poslovnih sejmih in dogodkih v tujini ter sklepanje novih kontaktov in poslov s tujimi podjetji.