Blagi trka na les, da še en rojstni dan preživi v bratovščini

Slovenska rokometna reprezentanca se bo na EP v nemškem glavnem mestu merila s Ferskimi otoki (11. t. m., Poljsko (13.) in Norveško (15.). Ima precej izkušeno reprezentanco, Blaž Blagotinšek ni več najmlajši, a še vedno so po stažu pred njim mnogi soigralci (Dolenec, Cehte, Ferlin, Lesjak, Mačkovšek, Marguč, Zarabec). »Mislim, da imamo zelo zanimivo kombinacijo mladosti in izkušenj. Sicer pa je vedno najbolj odločilna želja po uspehu. Verjamem in tudi na zadnjih treningih opažam, da napetost in zagnanost naraščata,« je povedal 202 cm visoki krožni napadalec Blagotinšek.

Kako se je znašel v Flensburgu, kaj o prebivališču v neposredni bližini Danske pravita njegova sopotnica Zala in njuna hčerka Nola? Kako hudo je z njegovo poškodbo prsta na roki? Kaj si obeta od turnirja v Poreču?