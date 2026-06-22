Janc podaljšal z Barcelono, Makuca ne bo vodil Jicha

Slovenski rokometni as Blaž Janc je podaljšal pogodbo z Barcelono. Devetindvajsetletnik bo član blaugrane, s katero je prejšnjo nedeljo znova osvojil EHF ligo prvakov, vsaj do konca sezone 2029/30. K Barceloni je prišel leta 2020 iz poljskih Kielc, kjer je igral od leta 2017. Pred tem je levoroki igralec iz Loga pri Sevnici igral za Celje.

Z Barcelono je Janc vselej igral na zaključnem turnirju lige prvakov. Štirikrat je osvojil naslov (2021, 2022, 2024, 2026), enkrat je bil tretji (2023) in enkrat četrti (2025). Letos je v finalu blaugrana ugnala Füchse Berlin s 37:34. Janc je dal šest golov.

Devetindvajsetletnik je tudi eden glavnih stebrov slovenske reprezentance, za katero je doslej odigral 135 tekem in dosegel 522 golov, kar ga na večni lestvici strelcev uvršča na deveto mesto. Kolajno je s Slovenijo osvojil na SP 2017, pred dvema letoma pa je na OI v Parizu s soigralci zasedel četrto mesto, je poročala STA.

»Vsestranski levoroki igralec iz sezono v sezono pridobiva na veljavi, vrhunec pa je dosegel v letošnji. Kot eden ključnih igralcev trenerja Carlosa Ortege bo nadaljeval svoje briljantno obdobje pri Barceloni,« so med drugim zapisali pri katalonskem velikanu.

Janc tako ostaja član najuspešnejšega evropskega kolektiva v zgodovini, zapušča pa ga Domen Makuc, najkoristnejši igralec zaključnega turnirja letošnje lige prvakov. Slovenski srednji zunanji se je že pred časom dogovoril za prestop k nemškemu Kielu.

Tam pa ga ne bo vodil češki strokovnjak Filip Jicha, ki se po poročanju časnika Kieler Nachrichten poslavlja po slabi sezoni v nemškem prvenstvu. Kiel je namreč končal na šestem mestu in ostal brez mesta v evropskih tekmovanjih. Nasledil naj bi ga Norvežan Børge Lund, še piše STA.