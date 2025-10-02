Makuc in Janc svetovna prvaka

Nov uspeh za slovenska rokometna zvezdnika. Blaž Janc in Domen Makuc sta se veselila naslova svetovnih klubskih prvakov. V finalu prestižnega prvenstva v Kairu je njuna Barcelona v podaljšku z 31:30 premagala Veszprem Gašperja Marguča.

Pri katalonski ekipi, ki je šestič zmagala v tem tekmovanju, nazadnje leta 2019, sta bila najučinkovitejša Aleix Gomez Abello s šestimi in Ian Barrufet Torrebejano s petimi goli, junak dvoboja pa je bil vratar Emil Nielsen, ki je zbal kar 27 obramb. Janc je za zmago prispeval tri gole, Makuc pa enega, sta poročali RZS in STA.

Pri madžarski ekipi je bil strelsko najbolj razpoložen Christian Descat z osmimi goli. Marguč je dosegel štiri zadetke, vratar Rodrigo Corrales Rodal pa je zaustavil 16 strelov.

Domen Makuc je dosegel en gol. FOTO: Leon Kuegeler/Reuters

V tekmi za tretje mesto je nemški Magdeburg ugnal egipčanski Al Ahly z 32:23. Na letošnjem klubskem SP je nastopilo devet ekip, poleg najboljših štirih še Zamalek iz Egipta, Sharjah iz Združenih arabskih emiratov, Taubate iz Brazilije, California Eagles iz ZDA in Sydney Uni iz Avstralije.