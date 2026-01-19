Tipični slovenski kapetan: glavni v slačilnici, doma nikakor ne

Blaž Janc je že pri 29 letih eden najbolj uspešnih slovenskih rokometašev doslej. Za njim sta dva nastopa na olimpijskih igrah (Rio 2016, 6. mesto, Pariz 2024, 4. mesto), je eden bronastih junakov s svetovnega prvenstva 2017, z Barcelono je že trikrat osvojil EHF ligo prvakov ...

Levoroki as z Loga pri Sevnici Uteleša duh rokometne reprezentance, ki zastopa Slovenijo na 17. evropskem prvenstvu, na katerem se bo Slovenija danes v Oslu (20.30) pomerila s Švico. Vse težave, ki so se zgrnile nad ekipo, mu niso prišle do živega. Kapetan svojim zdesetkanim »špartancem« daje vero, da bodo skupaj spisali lepo zgodbo v Skandinaviji ter se domov vrnili s ščitom ali pa na njem. Vsekakor ne brez njega ...