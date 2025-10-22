Boj za državni naslov bo še bolj začinjen, šlo bo za ligo prvakov

Zelo dobra novica za slovenske rokometne klube z Dunaja. Sloveniji se obeta, da bo znova imela predstavnika v EHF ligi prvakov, elitnem tekmovanju pod okriljem Evropske rokometne zveze (EHF). Slovenijo je v sezoni 2023/24 zastopalo Celje Pivovarna Laško, ki pa je izgubilo vseh 14 tekem rednega dela. V prejšnji sezoni je Gorenje igralo v evropski ligi, kjer letos sodeluje državni prvak Slovan. Ta je sicer zaprosil za posebno vabilo za ligo prvakov, vendar ga ni dobil.

EHF pa se je zdaj odločila, da bo od sezone 2026/27 naprej v elitni ligi prvakov namesto dosedanjih 16 nastopilo 24 ekip. Določene spremembe bodo tudi v evropski ligi, kjer bo nastopilo 32 ekip, pred skupinskim delom tekmovanja pa ne bodo izpeljali kvalifikacijskih tekem, kot je bilo to v minulih sezonah, je poročala STA

Sprememba bržčas pomeni, da bo slovenski prvak dobil neposredno vabilo v ligo prvakov. Slovenska liga NLB je trenutno na 14. mestu na nacionalni lestvici EHF.

Naslov slovenskega prvaka brani Slovan. FOTO: RD Slovan

»Reforma obeh najmočnejših tekmovanj je rezultat poglobljene večmesečne razprave. V njej so sodelovali evropski klubi ter predstavniki nacionalnih evropskih lig in zvez. Kakovost evropskih rokometnih klubov je tako visoka, da bosta obe ligi zelo konkurenčni, kar bo povečalo njuno privlačnost za rokometne navijače, medije in partnerje ter obe tekmovanji še dodatno okrepilo na trgu,« je v zvezi s tem dejal predsednik EHF Michael Wiederer.

V prenovljeni ligi prvakov bo 24 ekip nastopilo v šestih skupinah. Po dve najboljši se bosta nato uvrstili v glavni del tekmovanja, tretje- in četrtouvrščene pa bodo tekmovanje nadaljevale v evropski ligi. V glavnem delu tekmovanja bo nato nastopilo 12 ekip, po šest v dveh skupinah. Najboljše štiri iz obeh skupin se bodo uvrstile v četrtfinale, zmagovalci teh dvobojev pa se bodo prebili na zaključni turnir lige prvakov, ki bo na tradicionalnem prizorišču v Kölnu.

Prenovo obeh najmočnejših celinskih tekmovanj za sezono 2026/27 mora potrditi še izvršni odbor EHF na svojem decembrskem zasedanju, v sezoni 2027/28 pa se reforma obeta tudi v obeh elitnih ženskih klubskih tekmovanjih. V ligi prvakinj že 31 sezon zapored igra RK Krim.