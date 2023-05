Če bi posnemal leva, bi postal opica, zasledoval bom svojo pot

V nadaljevanju preberite:

Pet mesecev je minilo, odkar je Bor Rozman stopil v velike čevlje Franja Bobinca v vlogi predsednika ene večjih športnih organizacij pri nas, Rokometne zveze Slovenije. Kmalu je bilo jasno, da ima dovolj elana in energije, v pisarnah na Leskoškovi 9e je zavil svež veter, ki obeta dobre čase za še vedno najtrofejnejšo kolektivno panogo na Slovenskem. Če se je Zoran Janković podpisal pod prvo slovensko kolajno na euru 2004 in je Bobinac v 14 letih dočakal olimpijski nastop v Riu in bron na SP ter se poslovil z domačim EP za ženske, Rozman svoje poslanstvo vidi v povezovanju celotne rokometne družine, nadaljnji rasti ter trajnostnemu razvoju. Sanja pa o dvojnem olimpijskem nastopu v Parizu 2024. Tudi on ne izključuje možnosti organizacije velikega tekmovanja. Kaj je povedal v pogovoru za Delo, kakšna je njegova življenjska in karierna zgodba, kakšna je njegova vloga na OKS in zakaj je kolajne na F4 pokala Slovenije podelil v športnih oblačilih?