Borbenemu Krimu zmanjkalo časa za točko

Ljubljana

Risovićeva dobra v vratih

Francozinja se je izkazala

Za točko zmanjkalo časa

Slaba realizacija

- Krim Mercator je sezono rokometne lige prvakinj začel s pričakovanim domačim porazom proti izkušeni norveški ekipi Vipers Kristiansand s 26:27 (9:14). Toda v drugem polčasu je pokazal igro, s kakršno bi se lahko prebil med najboljšo osmerico v Evropi. Po zaostanku s šestimi goli se je približal na enega, za točko mu je zmanjkalo časa.Zasedbi trenerjase je v praznih Stožicah poznalo, da ni imela niti ene prave pripravljalne tekme, zato ni bilo prave uigranosti, so pa novinke, teh je kar sedem, pokazale kakovost, ki obeta, da se bodo slovenske prvakinje dvigale iz tekme v tekmo. Naslednja jih čaka v Rusiji proti Rostov-Donu.Liga prvakinj je v tej sezoni doživela spremembe, ni več štirih skupin, temveč zgolj dve s po osmimi ekipami. Po štiri se bodo uvrstile v četrtfinale, kar je cilj Ljubljančank. Te so danes pokazale dobro igro in borbenost v obrambi, v vratih se je večkrat izkazala, v napadu pa je bilo premalo uigranosti, pešal je predvsem prehod v polprotinapad. Izkušene gostje s kopico norveških reprezentantk, so to znale izkoristiti in po dokaj izenačeni prvih 20 minutah ob koncu polčasa ušle že na šest golov.Pri Krimu se je kot dobra okrepitev izkazala mlada levoroka FrancozinjaS petim golom je znižala zaostanek na štiri, enega je dosegla tudi vratarka Risovićeva. Toda napak v napadu je bilo preveč. Na srečo se je razigrala Brazilka. Na drugi strani je bila najboljša veterankaki je na koncu zbrala 9 golov iz 11 poskusov.Ko so imele krimovke hkrati izključeni dve igralki (, Vieira), so norveške prvakinje v 42. minuti vodstvo spet povišale na rekordnih šest golov (20:14).Ampak tigrice se ni vdale, žarek upanja je zasijal, ko je pet minut pred koncemzadela prazna vrata za minus 3, še bolj, ko je Vieira tri minute do konca znižala na 24:26. Dva gola razlike sta veljala tudi po sedemmetrovki Vieire (njen 7. gol) za 25:27. Ob tem so imele Skandinavke tudi igralko manj v polju.Minuto in po do konca je šel Krim v napad za priključek. Vieira je s pravo bombo zabila še osmi gol – 26:27. Do konca je ostalo 40 sekund. Izkušeni Kristiansand je znal pokuriti uro in ostalo je pri minimalnem porazu Krima.Gostujoča vratarkaje po uradni statistiki zbrala kar 19 obramb (36 %), Risovićeva 12 (24,5 %). Pohvaliti velja tudina levem krilu, ki je dosegla tri gole. Slab strelski učinek so imele(2:7, Ljepoja,in Pletikosićeva (po 1:4) ter(0:2). Na realizaciji bodo morale še delati. Krim je imel izkoristek 26:53 (49 %), Kristiansand 27:49 (55 %).