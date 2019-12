Bosta »kretničarja« Teraš in Sintič iztirila celjski vlak v Dobovi?  

Dobova

Dobova ima po 12 tekmah 8 zmag in 4 poraze.



Po točkah je izenačena s podprvakom Gorenjem.



Celje je vodilno v ligi NLB brez izgubljene točke.

Teraš verjel v fante

Marko Sintič je kralj strelcev v ligi NLB. FOTO: Miha Krivec/MRD Dobova

Liga NLB, danes: Dobova – Celje Pivovarna Laško, Trimo Trebnje – Slovenj Gradec (obe ob 19. uri); jutri: Maribor – Riko Ribnica (18), Butan plin Izola – Jeruzalem (19), Urbanscape Loka – Koper (20), Krka – Gorenje (20.30); vrstni red: Celje 24, Ribnica 21, Gorenje in Dobova po 16, Trimo 15, Krka 10, Koper in Jeruzalem po 9, Loka 7, Maribor in Slovenj Gradec po 6, Izola 3.

Rokomet tema št. 1

98

golov je na 12 tekmah zbral najboljši strelec lige NLB Marko Sintič iz MRD Dobove.

Benjamin Teraš se je kmalu po koncu igralske kariere izkazal za zelo dobrega trenerja. FOTO: Aleš Černivec



Sintič kralj strelcev

- Kar nekaj obrvi se je dvignilo in ušel je kakšen kisli nasmešek, ko jeob predstavitvi pričakovanj 12 klubov pred začetkom sezone v ligi NLB dejal, da je želja Dobove vstop v končnico za prvaka. Vsi so namreč prvoligašu iz najmanjšega kraja napovedovali trd boj za obstanek. Po dobri polovici rednega dela sezone lahko MRK Dobova že razglasimo za hit jeseni, nahaja se na četrtem mestu na lestvici in danes bo želela namučiti še prvake iz Celja Pivovarne Laško. Tekma bo ob 19. uri.Vse je enkrat prvič in prvič lahko kot derbi kola označimo tekmo med Dobovo in Celjem. »Če pogledamo lestvico, je res derbi, ampak med nami in Celjem je ogromna razlika. Gostje so v vseh pogledih veliko pred nami in bodo veliki favoriti, mi pa se ne bomo vdali vnaprej, želeli se bomo čim dlje enakovredno boriti in mogoče celo presenetiti, če se bo ponudila priložnost,« trener Benjamin Teraš ne izobeša bele zastave.Tako kot je ni pred sezono, a takrat si res ni mogel misliti, da bo Dobova v veseli december vstopila s tako visokega mesta. Po 12 tekmah in 8 zmag. »Seveda ne, ampak moja narava je takšna, da se ne zadovoljim z minimumom. Zavedal sem se realnega stanja, a vedel sem tudi, da imajo ti fantje znanje, potencial in voljo po napredovanju, saj sem jih opazoval prek analiz. Verjel sem vanje, zato nisem hotel, da nas že vnaprej uvrščajo med kandidate za izpad,« je s samozavestjo slačilnico napolnil Teraš.»Vedel sem, da bo težko, bil pa sem prepričan, da lahko z dobrim delom pridemo do statusa trdnega prvoligaša, ne pa, da si v zadnjih mesecih rešujemo kožo. Je pa dosedanji del sezone gotovo več, kot smo vsi pričakovali,« dodaja Teraš, ki se je že izkazal z delom z mladimi, kot pomočnikje slovenske kadete popeljal do srebrne kolajne na SP 2015 v Rusiji. Kot trener je deloval v več klubih, nazadnje je moral kljub dobremu delu pri Trimu mesto odstopiti, zdaj pa je Dobova celo pred Trebnjem!Kraj v občini Brežice je sicer najbolj znan kot zadnja železniška postaja na meji s Hrvaško. Ampak ima več kot 55-letno rokometno tradicijo, za belo-plave so med drugimi igrali reprezentantiin tudi zdajšnji celjski trener, trener je bil tudi...Zato ni čudno, da je rokomet spet tema številka 1. »Seveda, ljudje so navdušeni, navijači, znani kot strastni, se radi vračajo v dvorano, to si fantje tudi zaslužijo. V veselje jim je igrati. Klub je že nekaj desetletij trdno vpet v lokalno okolje in to ga podpira. Prav je, da se lahko mladi ukvarjajo s tem lepim športom, na nas pa je, da se trudimo. Dobova je majhen kraj in samostojno ne more sestaviti prvoligaša, ampak z okoliškimi igralci ter iz Hrvaške smo lahko konkurenčni in ob tem razvijamo mlade igralce,« dodaja 42-letni obetavni trener.Tekma s Celjem prihaja kot češnja na torti za Dobovčane, pričakujejo, da se bo v dvorani gnetlo več kot 600 ljudi, torej dve tretjini prebivalstva kraja. Za primerjavo, v Celju bi jih moralo za isto razmerje priti na tekmo kakih 30.000. Prvaki so v tem delu sezone morda še najbolj ranljivi. Njihova forma je po dveh zmagah z Zagrebom izpuhtela in nazadnje so doživeli polom na Norveškem v ligi prvakov. V NLB pa imajo po 12 tekmah prav toliko zmag.»Skušali bomo pokazati dobro, čvrsto predstavo, vse svoje vrline, glede na krajšo klop pa je vprašanje, kako dolgo bomo lahko parirali. Tudi za nas je sezona naporna, pestijo nas poškodbe,« je povedal Teraš, ki pa je vesel, ker je čil in zdrav 22-letni organizator igre, najboljši strelec lige z 98 goli z 12 tekem, ki bo glavna nevarnost za obrambo Celja.»Nanj se vsi pripravljajo, je zelo dober igralec in napreduje, ni pa edini, samo kot ekipa lahko morda presenetimo favorite,« še dodaja Sevničan, ki drugič vodi Dobovo, deloval je tudi v Krki, kjer živi in je nazadnje tudi igral.